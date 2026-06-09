Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το unfair του Ουόρντ στον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου (βίντεο)

Ο τραυματισμός του Έλληνα φόργουορντ του Παναθηναϊκού στιγμάτισε την αναμέτρηση του ΣΕΦ, όπου τα διαιτητικά λάθη ήταν εξόφθαλμα.

Ο Ρογκαβόπουλος, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην άμυνα, ένιωσε ενοχλήσεις στο πέλμα, στο σημείο όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα το τελευταίο διάστημα, κι έπεσε στο παρκέ, αδυνατώντας να συνεχίσει τη φάση.

Την ίδια στιγμή, ο Τάισον Ουόρντ συνέχισε την επίθεση και ολοκλήρωσε τη φάση με εύκολο λέι απ, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο αντίπαλος βρισκόταν τραυματισμένος στο έδαφος. Η συγκεκριμένη ενέργεια έκανε πολύ άσχημη εντύπωση, καθώς ήταν unfair προς τον συναθλητή του.

Λίγο αργότερα, κατά την αποχώρηση του Ρογκαβόπουλου προς τα αποδυτήρια, φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμαζαν έντονα και φώναζαν υβριστικά συνθήματα.

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