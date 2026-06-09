Κοντός: «Όλοι θα δώσουν το 100% για να πάρουμε αύριο το παιχνίδι, υπάρχει διάσταση απόψεων με ΕΟΚ»

Όσα δήλωσε ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Κοντός, στην έκτακτη media day του «τριφυλλιού» εν όψει του τέταρτου τελικού με τον Ολυμπιακό στο «T-Center».

Newsbomb

Κοντός: «Όλοι θα δώσουν το 100% για να πάρουμε αύριο το παιχνίδι, υπάρχει διάσταση απόψεων με ΕΟΚ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της έκτακτης media day του Παναθηναϊκού εν όψει του Game 4 των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, ο GM των «πράσινων», Δημήτρης Κοντός , αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μέχρι τώρα πορεία των τελικών, καθώς και στη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ ανθρώπων του «τριφυλλιού» και της ΕΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε στη media day ο Δημήτρης Κοντός:

Για τη «φασαρία» που έχει σηκωθεί και από τις δύο πλευρές στους τελικούς: «Και από τις δύο πλευρές; Τέλος πάντων, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με κοινή μπασκετική λογική όλοι βλέπουμε τι έχει συμβεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σκορ της σειράς. Δεν θέλουμε να το προχωρήσουμε, όλοι σας έχετε δει τι έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πως κάποια πράγματα αγγίζουν τα όρια του μη φυσιολογικού. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τη ψυχραιμία μας. Θεωρούμε πως οι παίκτες, ο προπονητής και ο κόσμος μας είναι νικητές. Άπαντες θα δώσουν το 100% για να ισοφαρίσουμε. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, αλλά και προβλήματα που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε κάθε μέρα. Κυρίως οι παίκτες και οι προπονητές. Αυτοί μοχθούν και δεν παίρνουν ό,τι τους αναλογεί».

Για τη συνάντηση με την ΕΟΚ: «Πολύ γρήγορες είναι οι πληροφορίες σας και έγκυρες. Ναι, έγινε μια συνάντηση, τη ζητήσαμε. Συναντήσαμε τους αξιότιμους κύριους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πηλοϊδη, Μπήτη. Δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε. Κάναμε μια συνάντηση. Καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Ήταν παρουσία του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Παππά και της κυρίας Θάνου. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματα που καταθέσαμε. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και από εκείνους πώς έχουν κρίνει έως τώρα την παρουσία των διαιτητών».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Με όλες τις αντιξοότητες, με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Μπορεί να περίμεναν μια καλύτερη χρονιά, αλλά είναι πάντα δίπλα μας. Είναι συγκλονιστικό το πόσο μας στηρίζουν, θα το καταλάβετε και αύριο. Θα είμαι όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι το φινάλε της σεζόν. Όλοι μαζί θα πάρουμε τις αποφάσεις για τη συνέχεια με γνώμονα το καλό του Παναθηναϊκού. Όλα όσα βιώνουμε δεν είναι εύκολα να τα αντιμετωπίσεις. Πιστέψτε με, ο Παναθηναϊκός έχει και το σθένος και την ορμή να αντιμετωπίσει τα πάντα».

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