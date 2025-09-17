LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική που έχει εδώ κι εβδομάδες, ο Έλληνας πρωταθλητής δίνει το «παρών» σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού.

Μάλιστα, φρόντισε να το πράξει με άκρως εντυπωσιακό τρόπο, καθώς στον προκριματικό πέρασε το όριο με το πρώτο του άλμα. Ο Τεντόγλου έκανε στο… χαλαρό 8.17μ. (το όριο ήταν 8.15μ.) κι έστειλε μήνυμα κι έστειλε μήνυμα σε όσους φιλοδοξούν να τον ξεπεράσουν στο Τόκιο.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το χρυσό που κατέκτησε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, θα επιδιώξει να το πράξει σε ένα γήπεδο, όπου πριν τέσσερα χρόνια κατέκτησε το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο!

