Αθλητικές μεταδόσεις: Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/09).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, μια και το μεσημέρι ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει μία ακόμα κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού του Κυπέλλου Ελλάδας και ακολουθεί η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (17/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Ζίζου Μπεργκς - Τζούντσενγκ Σανγκ
ATP 250 2025
13:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
5η Μέρα - Απόγευμα
13:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Ολυμπιακός – Πάφος
UEFA Youth League 2025-26
14:50
ΕΡΤ2
Μήκος ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Μίλτος Τεντόγλου
Στίβος
15:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Αιγάλεω – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:30
ΕΡΤ2
ΑΕΚ – Φενέρμπαχτσε
Διεθνής Φιλικός Αγώνας 2025
19:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
Ολυμπιακός – Πάφος
UEFA Champions League 2025-26
21:00
Novasports Start
Φέγενορντ - Φορτούνα Σίταρντ
Eredivisie 2025/26
21:50
COSMOTE SPORT 2 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Άγιαξ – Ίντερ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Γιορκ Λίμπερτι - Φοίνιξ Μέρκιουρι
2025 WNBA Playoffs
03:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Ρίβερ Πλέιτ – Παλμέιρας
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Μινεσότα Λινξ
2025 WNBA Playoffs