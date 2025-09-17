Αθλητικές μεταδόσεις: Με Τεντόγλου, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδας

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό… μενού της ημέρας, μια και το μεσημέρι ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει μία ακόμα κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί το κυρίως… μενού του Κυπέλλου Ελλάδας και ακολουθεί η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League .

