Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»

Με συγκίνηση για τον θρίαμβο του Στέφανου Ντούσκου μίλησε η Ευαγγελία Αναστασιάδου μετά την επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή.

Ευαγγελία Αναστασιάδου
Συγκινημένη η Ευαγγελία Αναστασιάδου για το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου
Ο 28χρονος αθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στην Σανγκάη και μετά την επιτυχία του, η σύντροφός του Ευαγγελία Αναστασιάδου, η οποία κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του διπλού σκιφ με την Ζωή Φίτσιου, μίλησε για την προσπάθεια του Γιαννιώτη κωπηλάτη.

«Μόνο συγκλονιστικές στιγμές; Απίστευτο! Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί», ήταν τα πρώτα της λόγια.

Και συνέχισε με μία… αποκάλυψη για τον Στέφανο Ντούσκο: «Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια στο χώρο, λείπει όλον τον καιρό. Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια».

