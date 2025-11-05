Βραδιά Champions League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Mε το νέο Βet Lock * από το Πάμε Στοίχημα κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Newsbomb

Βραδιά Champions League με αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ
Eurokinissi Sports
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις.

Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Καραμπάκ-Τσέλσι και Πάφος-Βιγιαρεάλ.

Στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Άγιαξ-Γαλατασαράι, Ίντερ-Καϊράτ Αλμάτι, Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ, Μαρσέιγ-Αταλάντα, Μπενφίκα-Λεβερκούζεν, Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αύριο διεξάγονται οι αγώνες των άλλων 2 Κυπέλλων Ευρώπης. Στο Europa League, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σουηδία τη Μάλμε και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας τη Γιουνγκ Μπόις.

Στο Conference League, αύριο στις 19:45, η ΑΕΚ φιλοξενεί στην OPAP Arena τη Σάμροκ Ρόβερς.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα για τα Κύπελλα Ευρώπης

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα σημερινά παιχνίδια του Champions League και τα αυριανά ματς των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ (Τετάρτη, 22:00)

  • E. Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει
  • Οver 3,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ
  • Σ. Γκιρασί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ντόρτμουντ να κερδίσει

Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα (Τετάρτη, 22:00)

  • Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ
  • Λ. Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπαρτσελόνα να κερδίσει
  • Χ. Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Κλαμπ Μπριζ να κερδίσει

Μάλμε-Παναθηναϊκός (Πέμπτη, 19:45)

  • 0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Οver 0,5 Παναθηναϊκός γκολ & Οver 5,5 Παναθηναϊκός κόρνερ
  • Τετέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς (Πέμπτη, 19:45)

  • Οver 0,5 AEK γκολ & Οver 6,5 AEK κόρνερ
  • Φ. Πιερό να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει
  • ΑΕΚ να κερδίσει, Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ

ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις (Πέμπτη, 22:00)

  • Over 0,5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5,5 ΠΑΟΚ κόρνερ
  • Τάισον να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει & Οver 10,5 κόρνερ

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague ξεκινάει σήμερα η 9η αγωνιστική. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα στη Λάρισα: Τραυματίστηκε ο οδηγός - Δείτε φωτογραφίες

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Διακοπή της δίκης Δεστεμπασίδη - Μαραγγέλη για 10 Νοεμβρίου

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Mαμντάνι: Ένας «Σοσιαλιστής» στο τιμόνι του παγκόσμιου κέντρου καπιταλισμού - Πώς αλλάζει το κατεστημένο και τη Νέα Υόρκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 36 ημέρες shutdown στην κυβέρνηση - Το μεγαλύτερο «λουκέτο» στην ιστορία της χώρας

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ποινή 14 μηνών σε φοιτητή για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στον τοίχο του ΕΜΠ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαυρωτάς: «Πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, υπάρχουν κι άλλα ύποπτα ευρήματα»

11:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο τρόπος πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Στασινός στο Green Deal Greece: «Η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος-ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το μέλλον της χώρας»

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι 8 ώρες εργασίας: Η κουλτούρα «996» από την Κίνα ανησυχεί τη νέα γενιά

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου για Βορίζια: «Από τυχαία συνάντηση ξεκίνησε η συμπλοκή - Δεν έπεσαν 2.000 πυροβολισμοί»

11:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Return Hubs» στην Αφρική για μετανάστες που φεύγουν από Ευρώπη και επιστρέφουν στις χώρες τους: Τι συζήτησε ο Πλεύρης με τον Γερμανό υπουργό Μετανάστευσης

11:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - «Έπαιζαν πόλεμο» ακροβολημένοι

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίλι Σφακιανάκη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της - Θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Γκιλφόιλ χαιρέτησαν μαθητές στην Ηρώδου Αττικού

11:40LIFESTYLE

Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραχάλιος για «ΚΥΜΑ»: Η Καρυστιανού «με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα που θα φέρει την κάθαρση»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Έκλεψαν βρύσες από δημοτικό σχολείο - Άναυδοι μαθητές και καθηγητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ