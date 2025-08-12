ΠΑΟΚ: «Ο Σαββίδης προβάδισμα για τη νέα Τούμπα» - Τρία μέλη του Ερασιτέχνη διαχώρισαν τη θέση τους

Με γραπτή τους δήλωση τρία μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΑΟΚ διαχώρισαν τη θέση τους, μετά τα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη.

Ιβάν Σαββίδης ΠΑΟΚ
Οι Γιάννης Ελευθεριάδης, Διονύσης Νικηφόρου και Δημήτρης Χασεκίδης υπογράμμισαν ότι προβάδισμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπάς έχει ο Ιβάν Σαββίδης κι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η γραπτή δήλωση των τριών μελών του Α.Σ. ΠΑΟΚ

«Με το παρόν κείμενο επειδή αλλοιώθηκε το νόημα της χθεσινής συνέντευξης , θέλουμε να εκφράσουμε κάποιους προβληματισμούς σχετικά με τα όσα ομόφωνα έχουν συμφωνηθεί στα ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ που έχουν προηγηθεί.

Έχουμε συμφωνήσει ότι ο Κος Iβαν (Ιωάννης) Σαββίδης και κατ’ επέκταση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο προβάδισμα για την δημιουργία της Νέας Τούμπας. Το συγκεκριμένο πρέπει να φανεί και στην πράξη. Καλούμε τον πρόεδρο του ΑΣ ΠΑΟΚ Κο. Άλκη Ησαϊάδη να προχωρήσει άμεσα στην σύσταση της τεχνοκρατικής επιτροπής και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ άμεσα, για την από κοινού δημιουργία ενός μνημονίου που αφενός θα εξασφαλίζει στο ακέραιο την περιουσία του ΑΣ ΠΑΟΚ και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του και αφετέρου θα δίνει την δυνατότητα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να προχωρήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης του έργου και συλλογής όποιων εγγυήσεων συμφωνηθούν.

Οποιαδήποτε άλλη κωλυσιεργία πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμη και θα μας αναγκάσει να διαφοροποιήσουμε την θέση μας – το τονίζουμε χωρίς ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – αφού αυτός θα είναι ο εύκολος δρόμος.

Είναι επιβεβλημένο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε αλλά στο τέλος να βγούμε πιο δυνατοί και ενωμένοι από ποτέ.
Ο ΠΑΟΚ πάνω από όλα.

-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , ΤΑΜΙΑΣ
-ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΜΕΛΟΣ ΔΣ»

