Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Ιταλία, ενώ δυνατά τεστ δίνουν τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).

Ροντινέι Ολυμπιακός
Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό στην Ιταλία.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι σε ακριβώς μια εβδομάδα η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ίντερ θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Σπουδαία φιλικά επί ιταλικού εδάφους δίνει τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Περιστερίου παίζει με τη Λάτσιο κι εκείνη της Κρήτης αντιμετωπίζει την Μπολόνια.

Το Λάτσιο – Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports3HD, ενώ το Μπολόνια – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):

11:20

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Τσεχία, SS3 Halenkovice 1

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:50

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Τσεχία, SS4 Bunc 1

13:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Αυστρία (1ος Αγώνας)

13:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30

Novasports Premier League

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρέξαμ - Γουέστ Μπρομ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)

17:00

Novasports Premier League

Τότεναμ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Prime

Μπράιτον – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Αυστρία (2ος Αγώνας)

17:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Σιλεσία (Πολωνία)

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

Novasports 2HD

Μπράιτον – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:50

COSMOTE SPORT 5 HD

Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025

Σπίλμπεργκ, Αυστρία - 1ος αγώνας

18:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports Premier League

Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι

Premier League 2025/26

19:45

Novasports 2HD

Εξέλσιορ – Φέγενορντ

Eredivisie 2025/26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρέιντζερς - Αλόα Αθλέτικ

Premier Sports Cup 2025-26

20:30

Novasports 1HD

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

Novasports 3HD

Λάτσιο – Ατρόμητος

Φιλικός Αγώνας

21:30

Novasports Prime

Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου

Super Cup Γερμανίας

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ίντερ – Ολυμπιακός

Φιλικός Αγώνας

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μπολόνια – ΟΦΗ

Φιλικός Αγώνας

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι (1ος Ημιτελικός)

22:15

Novasports Start

Κρεμονέζε – Παλέρμο

Coppa Italia 2025/26

22:30

Novasports 2HD

Βαλένθια - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports 1HD

Αλαβές – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Εστρέλα – Μπενφίκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι (2ος Ημιτελικός)

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

05:00

COSMOTE SPORT 8 HD

UFC Fight Night 2025

319: Ντρίκους Ντου Πλέσις - Χαμζάτ Τσιμάεφ

