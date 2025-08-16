Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)

Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό στην Ιταλία.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι σε ακριβώς μια εβδομάδα η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ίντερ θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.

Σπουδαία φιλικά επί ιταλικού εδάφους δίνει τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Περιστερίου παίζει με τη Λάτσιο κι εκείνη της Κρήτης αντιμετωπίζει την Μπολόνια.

Το Λάτσιο – Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports3HD, ενώ το Μπολόνια – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):

11:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS3 Halenkovice 1 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 12:50 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS4 Bunc 1 13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (1ος Αγώνας) 13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέξαμ - Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint) 17:00 Novasports Premier League Τότεναμ – Μπέρνλι Premier League 2025/26 17:00 Novasports Prime Μπράιτον – Φούλαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Αυστρία (2ος Αγώνας) 17:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Σιλεσία (Πολωνία) 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Φούλαμ Premier League 2025/26 17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία - 1ος αγώνας 18:00 Novasports 1HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports Premier League Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 19:45 Novasports 2HD Εξέλσιορ – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς - Αλόα Αθλέτικ Premier Sports Cup 2025-26 20:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 21:00 Novasports 3HD Λάτσιο – Ατρόμητος Φιλικός Αγώνας 21:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου Super Cup Γερμανίας 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – ΟΦΗ Φιλικός Αγώνας 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι (1ος Ημιτελικός) 22:15 Novasports Start Κρεμονέζε – Παλέρμο Coppa Italia 2025/26 22:30 Novasports 2HD Βαλένθια - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 22:30 Novasports 1HD Αλαβές – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι (2ος Ημιτελικός) 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 05:00 COSMOTE SPORT 8 HD UFC Fight Night 2025 319: Ντρίκους Ντου Πλέσις - Χαμζάτ Τσιμάεφ

