Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ σε ένα πολύ δυνατό φιλικό στην Ιταλία, ενώ δυνατά τεστ δίνουν τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).
Δύο μέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ακόμα ένα δυνατό φιλικό στην Ιταλία.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ίντερ, σε ένα ματς που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι σε ακριβώς μια εβδομάδα η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Super League.
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ίντερ θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport1HD.
Σπουδαία φιλικά επί ιταλικού εδάφους δίνει τόσο ο Ατρόμητος, όσο κι ο ΟΦΗ. Η ομάδα του Περιστερίου παίζει με τη Λάτσιο κι εκείνη της Κρήτης αντιμετωπίζει την Μπολόνια.
Το Λάτσιο – Ατρόμητος θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports3HD, ενώ το Μπολόνια – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το CosmoteSport2HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/08):
11:20
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Τσεχία, SS3 Halenkovice 1
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:50
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Τσεχία, SS4 Bunc 1
13:05
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Αυστρία (1ος Αγώνας)
13:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30
Novasports Premier League
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρέξαμ - Γουέστ Μπρομ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)
17:00
Novasports Premier League
Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Prime
Μπράιτον – Φούλαμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto-E World Championship 2025
Αυστρία (2ος Αγώνας)
17:00
ΕΡΤ3
IAAF Diamond League
Σιλεσία (Πολωνία)
17:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπλάκμπερν – Μπέρμιγχαμ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:00
Novasports 2HD
Μπράιτον – Φούλαμ
Premier League 2025/26
17:50
COSMOTE SPORT 5 HD
Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025
Σπίλμπεργκ, Αυστρία - 1ος αγώνας
18:00
Novasports 1HD
Αλαβές – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
Novasports Premier League
Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 2025/26
19:45
Novasports 2HD
Εξέλσιορ – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρέιντζερς - Αλόα Αθλέτικ
Premier Sports Cup 2025-26
20:30
Novasports 1HD
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
Novasports 3HD
Λάτσιο – Ατρόμητος
Φιλικός Αγώνας
21:30
Novasports Prime
Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου
Super Cup Γερμανίας
21:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Ίντερ – Ολυμπιακός
Φιλικός Αγώνας
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μπολόνια – ΟΦΗ
Φιλικός Αγώνας
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι (1ος Ημιτελικός)
22:15
Novasports Start
Κρεμονέζε – Παλέρμο
Coppa Italia 2025/26
22:30
Novasports 2HD
Βαλένθια - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
Novasports 1HD
22:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Εστρέλα – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι (2ος Ημιτελικός)
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
05:00
COSMOTE SPORT 8 HD
UFC Fight Night 2025
319: Ντρίκους Ντου Πλέσις - Χαμζάτ Τσιμάεφ