LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 2-1: Ο Κοβάσεβιτς «πλήγωσε» ξανά την «Ένωση» - Δείτε τα γκολ (βιντεο)
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
1'
Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ξεκινάει!
Η «Ένωση» μετά το καλοκαιρινό… ταξίδι στα προκριματικά, ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου. Πρώτη στάση η Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, έχοντας, πάντως, στο πλευρό της 1.700 οπαδούς της.
Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» δεν είναι εύκολη, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να κάνει ένα πρώτο βήμα για πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια.
Το 0-1 του Κουτέσα
Το 1-1 του Κοβάσεβιτς
Το 2-1 του Κοβάσεβιτς
Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ
