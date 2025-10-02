Το ταξίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League ξεκινάει!

Η «Ένωση» μετά το καλοκαιρινό… ταξίδι στα προκριματικά, ρίχνεται στη μάχη του ενιαίου ομίλου. Πρώτη στάση η Σλοβενία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε, έχοντας, πάντως, στο πλευρό της 1.700 οπαδούς της.

Η αποστολή των «κιτρινόμαυρων» δεν είναι εύκολη, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει την ευκαιρία να κάνει ένα πρώτο βήμα για πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Το 0-1 του Κουτέσα

Το 1-1 του Κοβάσεβιτς

Το 2-1 του Κοβάσεβιτς

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλιε – ΑΕΚ

