ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε σχετικό ποστ, μέσα από τον λογαριασμό του Conference League στo Twitter.

Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ ανέβασε μια φωτογραφία με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να πανηγυρίζουν μαζί, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους».

Δείτε το ποστ της UEFA για την ανατροπή της ΑΕΚ

That AEK Athens comeback ?



3 second-half goals to secure all three points ?



?: @AEK_FC_OFFICIAL | #UECL pic.twitter.com/MqHCNeXgLg — UEFA Conference League (@Conf_League) October 6, 2025

