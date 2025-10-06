ΑΕΚ: «Αυτή η ανατροπή…!» - Το ποστ θαυμασμού της UEFA για τη νίκη επί της Κηφισιάς
Η ΑΕΚ πέτυχε μια τεράστια ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, προκαλώντας τον θαυμασμό και της UEFA.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκανε σχετικό ποστ, μέσα από τον λογαριασμό του Conference League στo Twitter.
Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ΑΕΚ ανέβασε μια φωτογραφία με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο να πανηγυρίζουν μαζί, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αυτή η ανατροπή της ΑΕΚ, τρία γκολ στο δεύτερο μέρος για να εξασφαλίσει τους τρεις πόντους».
Δείτε το ποστ της UEFA για την ανατροπή της ΑΕΚ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:50 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τζίνας Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφο της
16:41 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο χρυσός είναι πιο ακριβός από ποτέ, σε πρωτοφανή υψηλά
17:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά
15:06 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ