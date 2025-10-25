Μπενίτεθ: «Εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ, να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή»

Ο Ράφα Μπενίτεθ, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας του τόνισε ότι εντυπωσιάστηκε από το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε στην αλλαγή της νοοτροπίας που πρέπει αν υπάρξει στην ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώνοντας, την Παρασκευή (24/10), την πρόσληψή του.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση και θα κάνει το ντεμπούτο στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) έγινε η επίσημη παρουσίαση του, εκεί όπου ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε εντυπωσιασμένος με το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει η ομάδα να αποκτήσει τη νοοτροπία νικητή.

Η αρχική τοποθέτηση του Μπενίτεθ

«Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο και όλους εσάς που πιστεύετε σε εμένα. Όταν ξεκινήσαμε τις ομιλίες μας εντυπωσιάστηκα με την ιδέα και το πρότζεκτ. Είναι εύκολο να λες για πρότζεκτ. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις μία ομάδα με σκέψη και νοοτροπία νικητή.

Είμαι κάποιος που ξεκινά και δουλεύει σκληρά από την αρχή. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ που με σκεφτήκατε σαν δυνατότητα να είμαι επικεφαλής αυτού του πρότζεκτ. Βλέπω ανθρώπους που είναι πραγματικοί επαγγελματίες.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι δίπλα μας να μας βοηθήσουν. Ο Παναθηναϊκός είναι σύλλογος με καλούς επαγγελματίες που πρέπει να δουλέψουν μαζί. Δεν ξεκινάμε από το 0, ξεκινάμε ήδη από κάτι υπαρκτό.

Πρέπει να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που βρισκόταν παλιά. Αναλύουμε την ομάδα, τους παίκτες και βεβαίως έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε τα πράγματα σωστά. Αυτό που είναι βασικό είναι να μπορέσουμε να απολαύσουμε μαζί όλες αυτές τις στιγμές.

Να πω ότι είδαμε τους αγώνες, βεβαίως το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τα άτομα με το σταφ. Εντυπωσιαστήκαμε. Αυτό που είναι σημαντικότερο για εμένα είναι η νοοτροπία.

Η ομάδα έχει καλούς παίκτες. Πρέπει να δημιουργήσουμε νοοτροπία νικητή. Να δημιουργήσουμε μία ένωση με τους φιλάθλους.

Ερχόμενοι εδώ το νωρίτερο και φεύγοντας από εδώ το αργότατο, θα δημιουργήσουμε μία καλή νοοτροπία. Το βασικό είναι να έχεις τη νοοτροπία».

Έτσι θέλει να δουλεύει ο Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε και στο πώς ονειρεύεται να δουλεύει και να αγωνίζεται η ομάδα του. Αναλυτικά όσα είπε:

«Δουλεύαμε για πάρα πολλά χρόνια. Θα δουλέψουμε πολύ σκληρά, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις μας. Μαθαίνεις από τα λάθη σου και σε βοηθάει να βελτιωθείς.

Αυτό που είναι βασικό είναι να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Γνωρίζουμε το πλάνο του παιχνιδιού. Από την ακαδημία έρχονται παίκτες στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως χρειάζεται χρόνος. Δεν έχει νόημα να παίζεις καλά, αλλά να μην κερδίσεις.

Να βεβαιώσουμε ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να κρατάς την μπάλα στα πόδια, να έχεις τον έλεγχο. Δεν έχω μαγικό ραβδί.

Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχουμε μία ομάδα με προώθηση, θα είναι ανταγωνιστικοί και στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι. Καινούργιες σκέψεις, καινούργιες ιδέες. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι οι παίκτες θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους.

Λίγοι γνώριζαν ότι τα καταφέραμε με χαμηλό μπάτζετ. Αν ο πρόεδρος επιθυμεί να βάλει περισσότερα λεφτά θα το δεχθούμε με χαρά (σ.σ. γέλια). Υπήρξα προπονητής, έγινα μάνατζερ και μετά και τα δύο. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και τον υπεύθυνο ακαδημιών.

Θα λέω παιχνίδι με παιχνίδι. Ποιος είναι ο στόχος; Ο επόμενος αγώνας. Ένα ένα τα πράγματα. Θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί. Δεν είναι ο προπονητής μόνος του, ή ο τεχνικός διευθυντής μόνος του. Το θέμα δεν είναι μόνο να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο.

Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τα καλύτερα εργαλεία. Στο ποδόσφαιρο αν θέλεις να αγοράσεις τους καλύτερους παίκτες πρέπει να δώσεις λεφτά, ή να πας νωρίτερα να τους πείσεις.

Πιστεύω ότι έχουμε καλούς παίκτες. Είναι φανταστικό αν μπορούμε να φέρουμε και Έλληνες παίκτες. Αυτό θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση, όσον αφορά την εσωτερική νοοτροπία.

Εκπλαγήκαμε διότι είδαμε ότι άνθρωποι εδώ μιλούν ισπανικά. Υπήρχαν και παίκτες που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισέ, Ισπανοί προπονητές, όπως ο Φερνάντο, ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει το σταφ που δίνει την πληροφόρηση που χρειάζεσαι. Έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά. Το σημαντικό είναι πώς θα βελτιώσουμε το δικό μας επίπεδο.

Κάποια στιγμή αυτό που μου ζητούσαν κάποιες από τις ομάδες έλεγα ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δε μου έλεγαν ότι πρέπει να κερδίσουμε, αλλά ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας. Βλέπω το εδώ, αλλά και το πιο πέρα.

Το βασικό είναι να βελτιώνουμε κάθε πράγματα για να πάμε πιο κοντά στην κορυφή. Όλα αυτά εξαρτώνται από συναισθήματα, τακτική, το δάσος είναι το υψηλότερο επίπεδο.

Αν έχουμε έναν αγώνα πρωταθλήματος, πρέπει να κάνουμε το παν να τον κερδίσουμε. Βήμα – βήμα να χτίζουμε κάτι καλό που θα μας πάει υψηλότερα.

Θα κάνουμε το παν να πάμε για τους τίτλους. Αυτό είναι βασικό να το κατανοήσουν όλοι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές φορές και θέματα τύχης.

Καταρχάς μέσα στο σταφ μου υπάρχει ένας που λέγεται Ιησούς, άρα έχω φέρει και τον Ιησού (σ.σ. γέλια). Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Σε κάποιες στιγμές μπορεί σε παιχνίδια να είσαι η καλύτερη, ή να μην είσαι η καλύτερη ομάδα.

Το βασικό είναι να κάνεις το σωστό για να κερδίσεις με τη βοήθεια και των φιλάθλων. Οπωσδήποτε απαιτητικοί, αλλά πάντοτε δίπλα μας. Όταν εκνευρίζεσαι μερικές φορές με τον σύλλογο, είναι γιατί έχεις το πάθος.

Το βασικό είναι να κοιτάς το καλύτερο, να επιδιώκεις το καλύτερο. Το βασικό είναι εάν η ομάδα τα πηγαίνει καλά και οι φίλαθλοι θα είναι από πίσω να τη βοηθήσουν. Χρειάζεται βοήθεια από όλους.

Εάν μου την πείτε μετά από έναν αγώνα θα είναι κάτι δίκιο, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Προσπαθεί να πάει μπροστά, να προχωρήσει».

