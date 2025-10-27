Φονικό δίδυμο και El Profesor - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Δευτέρας (27/10).
Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής καθώς επιβλήθηκε 2-0 της ΑΕΚ έχοντας «Φονικό δίδυμο» και έδειξε πως είναι «Άλλη Κλάση», τη στιγμή που η Ένωση «Θέλει δουλειά και ενίσχυση».
Από εκεί και πέρα, με νίκη ξεκίνησε η εποχή του Ράφαελ Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό και ο «El Profesor» δεν σταμάτησε να δίνει εντολές στους «πράσινους», ενώ «Πυρπολυτής Γιακουμάκης» χτύπησε για τον ΠΑΟΚ, 3-0 τον Βόλο.
