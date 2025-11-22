Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει στο «Καμπ Νου», μετά από 909 ημέρες – Ώρα και κανάλι του ιστορικού αγώνα

Η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» έφτασε, καθώς οι «μπλαουγκράνα» θα αγωνιστούν το Σάββατο (22/11) στο «σπίτι» τους, για πρώτη φορά μετά από 909 ημέρες!

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για τη 13η αγωνιστική της LaLiga, σε ένα ιστορικό παιχνίδι.

Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο εμβληματικό γήπεδο, μετά την 28η Μαΐου 2023, όταν οι Καταλανοί είχαν επικρατήσει 3-0 της Μαγιόρκα. Χρειάστηκαν να περάσουν 909 ημέρες, έτσι ώστε η Μπαρτσελόνα να πάρει το «οκ» για να παίξει στο «σπίτι» της.

Το σκηνικό δεν θα είναι ιδανικό, καθώς οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες σκαλωσιές και κατασκευές θα είναι εκτεθειμένες στον τηλεοπτικό φακό. Το νέο «Καμπ Νου» υπολογίζεται να είναι έτοιμο στο τέλος του 2027.

Με βάση το σχέδιο που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, το «παρών» θα δώσουν 45.401 θεατές, με τη διοίκηση της Μπάρτσα να έχει ετοιμάσει μια σειρά εκδηλώσεων.

Οι «μπλαουγκράνα» θα φορέσουν επετειακές εμφανίσεις θα υπάρξει και μουσικό σόου από τους Figa Flawas και τη χορωδία Orfeó Català ενώ θα υπάρξει κι event στο ημίχρονο με τους The Tyets.

Το Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (22/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στην Ελλάδα από το Novasports1HD.

