Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του αγγλικού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Ρέμι Μόουζες, ενός από τους σημαντικούς παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Newsbomb

Ρέμι Μόουζες
Θρήνος για την απώλεια του Άγγλου, που είχε εγκατασταθεί στην Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια
AP Photo
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μόουζες έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (02/12) σε ηλικία 65 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όσους γνώρισαν τον ίδιο και την πορεία του.

Ο Μόουζες αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 1981 έως το 1989, πραγματοποιώντας 150 εμφανίσεις και σημειώνοντας 7 γκολ με τους «κόκκινους διαβόλους». Υπήρξε ένας δυναμικός μέσος, ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους, και ξεχώριζε για τον χαρακτήρα και τη μαχητικότητά του. Παράλληλα, είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων της Αγγλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε νεαρή ηλικία.

Τα τελευταία χρόνια ο Ρέμι Μόουζες είχε επιλέξει τη Ζάκυνθο ως μόνιμο τόπο διαμονής του. Μάλιστα, τη σεζόν 2020/21 είχε αναλάβει τον ρόλο του προπονητή στην ομάδα γυναικών της Δόξας Πηγαδακίων, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην ανάπτυξη του τοπικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο σύλλογος της Ζακύνθου εξέδωσε δελτίο Τύπου για την απώλειά του, ενημερώνοντας πως η κηδεία του θα τελεστή το Σάββατο (13/12) στην ενορία Αργασίου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο σύλλογος μας, είχε την τιμή, για λίγο καιρό, να συνεργαστεί αθλητικά με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέμι Μόουζες, όταν την αγωνιστική σεζόν 2020 /2021, υπήρξε προπονητής της γυναικείας μας ομάδας.

Στους φανατικούς φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο στους φίλους των «Μπέμπηδων» του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα μείνει πάντα στο μυαλό μας, ως εκείνος ο ποδοσφαιριστής στα μέσα της δεκαετίας του ’80, που έγραφε ατελείωτα χιλιόμετρα στη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μεγάλη του ποδοσφαιρική στιγμή η πρόκριση το 1984, επί της Μπαρτσελόνα, όταν ο ίδιος προσωπικά περιόρισε τον Μαραντόνα στους δύο αυτούς αγώνες.

Ο Ρέμι, εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πλέον μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου.

Με τον σύλλογο μας και με τους ανθρώπους του, είχε πάντα επικοινωνία και ένα αμφίδρομο αθλητικό σεβασμό.

Αυτά τα συναισθήματα οδήγησαν χθες Τρίτη πρωί, την σύζυγό του, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας, και να μας ενημερώσει ότι ο Ρέμι, δεν είναι πλέον ανάμεσα μας, και να ζητήσει κάποιες μικρές βοήθειες.

Ο σύλλογος μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ενορία Αργασίου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

12:33WHAT THE FACT

«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ: Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία - Γιατί ενδιαφέρουν τη NASA

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

11:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Γενέθλια» για το πρώτο sms στον κόσμο - Στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ