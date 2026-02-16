ΑΕΚ: Στα χνάρια του ρέκορντμαν πατέρα του ο Θωμάς Στρακόσα – Το ρεκόρ που κυνηγάει! (βίντεο)

Ο Στρακόσα διανύει μια εξαιρετική σεζόν, κάτι που απέδειξε και στο ντέρμπι της Τούμπας, το οποίο ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Γιακουμάκη, βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του, Φώτη, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της ιστορικής λίστας της «μεγάλης» κατηγορίας με 14 κερδισμένες εκτελέσεις πέναλτι.

Ο Φώτης Στρακόσα έχει και το ρεκόρ αποκρούσεων πέναλτι σε μια σεζον. Συγκεκριμένα, είχε καταγράψει τέσσερις αποκρούσεις την αγωνιστική περίοδο 1998-99, απέναντι στους Γιώργο Νασιόπουλο (Καβάλα – Πανιώνιος 1-5), Παντελή Κουμπή (Εθνικός – Πανιώνιος 0-4), Ιεροκλή Στολτίδη (Ηρακλής – Πανιώνιος 2-0) και Πέρσι Ολιβάρες (Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 0-1).

Τη φετινή σεζόν, ο Θωμάς Στρακόσια έχει αποκρούσει τα πέναλτι των Αντρέα Τεττέη (Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3), Κάρολ Σφιντέρσκι (Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3) και Γιώργου Γιακουμάκη (ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0).

Με αυτές τις τρεις επεμβάσεις, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έχει ήδη τοποθετηθεί ανάμεσα στους κορυφαίους στην ιστορία του συλλόγου, καθώς ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση που κατέγραψε ο Σπύρος Οικονομόπουλος τη σεζόν 1988-89, με τρεις αποκρούσεις απέναντι στους Σάκη Αναστασιάδη (Ηρακλής), Γιόζερ Κάρντος (Απόλλων Πόντου) και Ανδρέα Παπούλια (Εθνικός).

Τέσσερις αποκρούσεις και ο Κουέστα

Το ρεκόρ των τεσσάρων αποκρούσεων σε μία σεζόν έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια και ο Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος την περίοδο 2019-20 είχε νικήσει τους Κάρολ Σφιντέρσκι (ΠΑΟΚ), Ανδρέα Βασιλόγιαννη (Λαμία), Κώστα Φορτούνη (Ολυμπιακός) και Ζοάο Φιγκεϊρέντο (ΟΦΗ).

Επίσης, τρεις αποκρούσεις πέναλτι σε μία σεζόν στα χρόνια της Super League έχουν σημειώσει οι Κώστας Χαλκιάς (Άρης, 2006-07), Αντώνης Νικοπολίδης (Ολυμπιακός, 2007-08), Giorgi Loria (ΟΦΗ, 2014-15), Νίκος Παπαδόπουλος (Πανιώνιος, 2014-15) και Vladimir Bajić (Λεβαδειακός, 2018-19).

Διαβάστε επίσης