Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο

Η ομάδα έκπληξη από την Αφρική θα είναι η αντίπαλος της «αλμπισελέστε» στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Την Αργεντινή του Μέσι θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήριο
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Η Αργεντινή έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στο Group J του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον γι’ αυτή ήταν το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32». Τα σενάρια ήταν πολλά και εμπεριείχαν την Ισπανία και την Ουρουγουάη.

Τελικά η ολοκλήρωση του Group H, έφερε χαμόγελα στην «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της, θα αντιμετωπίσει την ομάδα έκπληξη του Πράσινου Ακρωτηρίου. Οι Αφρικανοί με εκπληκτική παρουσία στο Group H, τερμάτισαν στη 2η θέση και έγραψαν ιστορία.

Το ματς θα διεξαχθεί στη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Μάλιστα θα γίνει στο… σπίτι του Λιονέλ Μέσι, το Μαϊάμι.

Η Ισπανία που τερμάτισε στην κορυφή του 8ου ομίλου, θα περιμένει την αντίπαλό της μετά την ολοκλήρωση του 10ου ομίλου (εκεί είναι πρώτη η Αργεντινή). Η 2η θέση του συγκεκριμένου group θα κριθεί ανάμεσα στην Αυστρία και την Αλγερία. Όποια τερματίσει 2η θα κοντραριστεί με τη «φούρια ρόχα» στοΛος Άντζελες την Πέμπτη 2 Ιουλίου (22:00).

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