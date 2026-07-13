Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κρίστιανσεν με άρωμα «Οδύσσειας»

Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλλει ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» προς την αγγλική ομάδα για τον δανεισμό του διεθνούς Δανού αριστερού μπακ, ενώ η οψιόν έχει οριοθετηθεί στα 4 εκατ. ευρώ

Μίλτος Τσεκούρας

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κρίστιανσεν με άρωμα «Οδύσσειας»

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε... επισημότητα είναι από το απόγευμα της Δευτέρας (13/7), ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με δανεισμό απ’ τη Λέστερ, σε ένα deal που έχει συμπεριληφθεί και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλλει ένα ποσό περίπου 500.000 ευρώ ως «ενοίκιο» προς την αγγλική ομάδα για τον δανεισμό του διεθνούς Δανού αριστερού μπακ, ενώ η οψιόν έχει οριοθετηθεί στα 4 εκατ. ευρώ. Και θα «ενεργοποιηθεί» σε «υποχρεωτική» εάν κι εφόσον ο Κρίστιανσεν αγωνιστεί στο 50% των επίσημων αγώνων του «τριφυλλιού» την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με κάθε συμμετοχή να «υπολογίζεται» στα 45 λεπτά κι άνω.

Ο Κρίστιανσεν που θα πληρωθεί ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του σε φιξ αποδοχές και το υπόλοιπο ανάλογα με τις συμμετοχές έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο επέκτασης έως το καλοκαίρι του 2031 (4ετές), εφόσον στον επόμενο χρόνο ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του.

https://www.instagram.com/reel/DavWWH6s7vw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο.

Ο Βίκτορ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Κοπεγχάγης, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 2020, στον αγώνα Κυπέλλου Δανίας απέναντι στην Αβάρτα. Παρέμεινε στην Κοπεγχάγη μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Δανίας. Συνολικά κατέγραψε 73 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 6 στους ομίλους του UEFA Champions League, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, πριν πάρει μεταγραφή στη Λέστερ.

Το καλοκαίρι του 2023 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 34 συμμετοχές και 4 ασίστ. Έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στη Λέστερ, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών έχει ήδη καταγράψει 42 συμμετοχές στην Premier League και 32 στη Serie A.

Σε διεθνές επίπεδο μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Δανίας, ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια της χώρας του (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Καλωσορίζουμε τον Βίκτορ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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