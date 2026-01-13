Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;

Η αλήθεια για το πώς το επαγγελματικό ντεμπούτο μιας Αιγύπτιας τενίστας εξελίχθηκε στο «χειρότερο στην ιστορία του αθλητισμού» - Αναζητείται η μυστηριώδης γυναίκα

Αιγύπτια τενίστρια έκανε το «χειρότερο» ντεμπούτο στην ιστορία του αθλήματος - Ήταν όντως αθλήτρια;
Τελικά, ήταν όντως αθλήτρια η Αιγύπτια τενίστρια, της οποίας το καταστροφικό επαγγελματικό ντεμπούτο χαρακτηρίστηκε ως το χειρότερο στην ιστορία του αθλήματος ή η συμμετοχή της στο τουρνουά ήταν απάτη;

Μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο από τον αγώνα της με την 24χρονη Λορένα Σάντελ, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) στο Ναϊρόμπι την περασμένη εβδομάδα, στον οποίο ηττήθηκε με 6-0, η 21χρονη Χατζάρ Αμπντελκάντερ εξαφανίστηκε.

Ο αγώνας διήρκησε μόλις 37 λεπτά και προκάλεσε τον χλευασμό όσων τον παρακολούθησαν, καθώς η Αμπντελκάντερ φάνηκε να μην μπορεί να εκτελέσει ούτε καν τις βασικές τεχνικές του τένις.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο του αγώνα, πέταξε την μπάλα πίσω της, κατά τη διάρκεια της ρίψης, ενώ η Γερμανίδα αντίπαλός της, η οποία κατατάσσεται 1139η στον κόσμο, περίμενε στο αντίθετο άκρο του γηπέδου.

Η Γερμανίδα, αναγκάστηκε μέχρι και να πει στην Αμπντελκάντερ πού να σταθεί στη γραμμή βάσης για να σερβίρει. Η Αιγύπτια συμμετέχουσα με wild card έκανε πάνω από 20 διπλά λάθη στο σερβίς, ενώ κατάφερε να προσγειώσει μόλις το 8% των σερβίς της.

Οι τρεις πόντοι που κατάφερε να κερδίσει η Αιγύπτια, δεν ήταν παρά από λάθος της αντιπάλου της. Μετά την αντίδραση, η Ομοσπονδία Τένις της Κένυας παραδέχτηκε ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε επιτραπεί στην Abdelkader να αγωνιστεί και αποκάλυψε ότι της δόθηκε μια θέση μόνο αφού μια Κενυάτισσα επαγγελματίας αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή.

Εξαφανίστηκε μετά τον αγώνα

Ένας από τους διοργανωτές του τουρνουά δήλωσε στην Telegraph ότι η Abdelkader ήταν ύποπτη για «ψεύδη» σχετικά με την εμπειρία της, με τους αξιωματούχους να προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν πώς ήξερε ποιες πληροφορίες να υποβάλει για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της. Η πηγή ανέφερε: «Έδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την κατάταξή της και τα στατιστικά της. Δεν μπορούμε να τη βρούμε και δεν ξέρουμε πού έχει πάει».

Ένα προφίλ στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, ισχυρίζεται ότι η Abdelkader, δεξιόχειρας Αιγύπτια υπήκοος, παίζει από την ηλικία των 14 ετών. Ωστόσο, πλάνα από τον αγώνα την δείχνουν να αγωνίζεται περισσότερο σε... ψυχαγωγικό επίπεδο.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η Abdelkader είχε επανειλημμένα στείλει email από τις 26 Δεκεμβρίου, παρακαλώντας για την ευκαιρία να παίξει. Κάθε αίτημα απορρίφθηκε μέχρι που η απόσυρση της τελευταίας στιγμής άνοιξε μια θέση και της δόθηκε μια wild card.

Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης επιβεβαίωσε ότι η Abdelkader είναι Αιγύπτια υπήκοος που ζει στην Κένυα και δεν έχει αγωνιστεί στην πατρίδα της.

