Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς πήρε έναν… υπνάκο στο Ιορδανία – Αλγερία

Το μέτριο από πλευράς θεάματος πρώτο ημίχρονο του αγώνα Ιορδανία – Αλγερία μάλλον… ανάγκασε ένα μικρό αγόρι να ξεκουραστεί στις κερκίδες

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς πήρε έναν… υπνάκο στο Ιορδανία – Αλγερία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Υπάρχουν αγώνες στο εφετινό Μουντιάλ, που ακόμη και αν διεξάγονται τα ξημερώματα, κρατούν εκατομμύρια κόσμου σε εγρήγορση.

Όμως, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και παιχνίδια που δεν… αντέχονται. Τρανό παράδειγμα ήταν ο αγώνας μεταξύ Ιορδανίας και Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/06, 06:00).

Το θέαμα του πρώτου ημιχρόνου ήταν μέτριο κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να… κοιμηθεί λιγάκι μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral.

Δείτε το βίντεο:

Τελικώς, η Αλγερία έκαμψε την αντίσταση της Ιορδανίας, κερδίζοντας με 2–1 ύστερα από ανατροπή και πλέον, σκέφτεται τον «τελικό» πρόκρισης με την Αυστρία στην τελευταία αγωνιστική του Ι’ ομίλου.

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