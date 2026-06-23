Μουντιάλ 2026: Πιτσιρικάς πήρε έναν… υπνάκο στο Ιορδανία – Αλγερία

Υπάρχουν αγώνες στο εφετινό Μουντιάλ, που ακόμη και αν διεξάγονται τα ξημερώματα, κρατούν εκατομμύρια κόσμου σε εγρήγορση.

Όμως, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν και παιχνίδια που δεν… αντέχονται. Τρανό παράδειγμα ήταν ο αγώνας μεταξύ Ιορδανίας και Αλγερίας, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/06, 06:00).

Το θέαμα του πρώτου ημιχρόνου ήταν μέτριο κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένας πιτσιρικάς να… κοιμηθεί λιγάκι μέσα στο γήπεδο, ενώ φυσικά ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral.

Δείτε το βίντεο:

Τελικώς, η Αλγερία έκαμψε την αντίσταση της Ιορδανίας, κερδίζοντας με 2–1 ύστερα από ανατροπή και πλέον, σκέφτεται τον «τελικό» πρόκρισης με την Αυστρία στην τελευταία αγωνιστική του Ι’ ομίλου.