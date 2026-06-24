Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (24/06) με Βραζιλία και διπλό ματς στις 22:00

Σήμερα (24/06), αρχίζει η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.

Στις 22:00, εκκινούν δύο ματς ταυτόχρονα για τον Β’ όμιλο, με την Ελβετία και τον Καναδά να «μάχονται» για την πρώτη θέση, ενώ, Βοσνία και Κατάρ θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση.

Στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα για τον Γ’ όμιλο, η Βραζιλία (με τον Νεϊμάρ να τίθεται στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι) αντιμετωπίζει τη Σκωτία και παράλληλα, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί παίζει με την ήδη αποκλεισμένη Αϊτή. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 04:00 με τον Α’ όμιλο και τους αγώνες Νότια Αφρική – Νότια Κορέα και Τσεχία – Μεξικό.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

24/06 ǀ Ελβετία – Καναδάς (22:00, ΕΡΤ2).

24/06 ǀ Βοσνία – Κατάρ (22:00, ΕΡΤ1).

25/06 ǀ Μαρόκο – Αϊτή (01:00, ΕΡΤ1).

25/06 ǀ Σκωτία – Βραζιλία (01:00, ΕΡΤ2).

25/06 ǀ Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (04:00, ΕΡΤ1).

25/06 ǀ Τσεχία – Μεξικό (04:00, ΕΡΤ2).

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