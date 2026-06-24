Μουντιάλ 2026 : «Μπίλι», η «γάτα - μέντιουμ» που έχει προβλέψει σωστά 19 αγώνες

Το φετινό Μουντιάλ στην Αμερική έχει αποκτήσει έναν αναπάντεχο πρωταγωνιστή, ο οποίος δεν φοράει ποδοσφαιρικά παπούτσια αλλά έχει τέσσερις πατούσες και πυκνό τρίχωμα.

Ο λόγος για τον Μπίλι, έναν βρετανικό κοντότριχο γάτο μόλις ενός έτους, ο οποίος έχει καταφέρει το απόλυτο 19 στα 19, προβλέποντας με απόλυτη ακρίβεια όλους τους νικητές των αγώνων που δεν έληξαν ισόπαλοι μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Οι ιδιοκτήτες του, η 33χρονη Λίνκα Λιν και ο 35χρονος Μαρκ Κέλι, παρακολουθούν με έκπληξη το κατοικίδιό τους να μετατρέπεται σε παγκόσμιο viral φαινόμενο, με τελευταία του επιτυχία τη σωστή πρόβλεψη για τη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην Αυστρία.

Σύμφωνα με τη Λίνκα, η διαδικασία είναι απλή: τοποθετεί μπροστά στον Μπίλι τις σημαίες των δύο χωρών που αναμετρώνται και εκείνος επιλέγει τον νικητή αγγίζοντας τη μία με την πατούσα του.

Η ίδια εξηγεί ότι ο Μπίλι δεν φαίνεται να συγκινείται από τη φήμη του ως influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμένοντας ο γνώριμος, ήσυχος γάτος τους, αν και σίγουρα θα έχει παρατηρήσει ότι τελευταία οι λιχουδιές του έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο είναι συντριπτικά θετικές, με τους φιλάθλους να βρίσκουν παρηγοριά και διασκέδαση στις προβλέψεις του, ακόμη κι αν αυτές μερικές φορές πηγαίνουν κόντρα στις επιθυμίες τους.

Από τα κουίζ για Pepsi ή Coke στις σημαίες του Μουντιάλ

Ο Μπίλι υιοθετήθηκε σε ηλικία τριών μηνών από τη φιλοζωική οργάνωση USPCA και γρήγορα κέρδισε το παρατσούκλι «Billy Heartnose» εξαιτίας ενός ιδιαίτερου σημαδιού στη μύτη του που μοιάζει με καρδιά. Η ιδιοκτήτριά του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή έδειξε σημάδια υψηλής ευφυΐας, επικοινωνώντας τις ανάγκες του με έντονα νιαουρίσματα και ξεκάθαρη γλώσσα του σώματος. Αν θέλει να βγει έξω ή να ζητήσει φαγητό, οδηγεί τη Λίνκα μέχρι την πόρτα.

Η ιδέα για τα βίντεο ξεκίνησε από απλά παιχνίδια στο σπίτι, όπου ο Μπίλι καλούνταν να επιλέξει ανάμεσα σε Pepsi ή Coca-Cola και ρύζι ή νουντλς. Η έναρξη του Μουντιάλ συνέπεσε με μια μέρα που η Λίνκα επέστρεψε στο σπίτι κρατώντας πολλές μικρές σημαίες από μια εκδήλωση. Η δοκιμή έγινε για πλάκα, όμως κανείς δεν περίμενε την τεράστια απήχηση που θα είχαν οι αναρτήσεις στον λογαριασμό @billy_heartnose στο Instagram.

Οι δύσκολες αποφάσεις και οι αντιδράσεις των οπαδών

Ο χρόνος που χρειάζεται ο Μπίλι για να κάνει μια πρόβλεψη ποικίλλει. Κάποιες φορές αποφασίζει αστραπιαία, ενώ άλλες κάθεται και σκέφτεται για ώρα κοιτάζοντας τις σημαίες. Υπήρξε μάλιστα και ένα περιστατικό όπου η «συνεδρία» διακόπηκε απότομα επειδή μπήκε μια μύγα στο δωμάτιο και έχασε τη συγκέντρωσή του.

Κι όμως, όσο το τουρνουά προχωρά, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και το έργο του γίνεται δυσκολότερο. Στα σχόλια κάτω από τα βίντεο αναπτύσσεται έντονος διάλογος, ειδικά ανάμεσα σε Σκωτσέζους και Άγγλους φιλάθλους.

Ακόμη κι όταν ο Μπίλι επιλέγει μια ομάδα που δεν είναι δημοφιλής, οι χρήστες του διαδικτύου τον συγχωρούν λόγω της χαριτωμένης του εμφάνισης.

Μέχρι στιγμής, η λίστα των επιτυχιών του περιλαμβάνει σωστά προγνωστικά για τις νίκες του Μεξικού, της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ, της Σκωτίας, της Σουηδίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Νορβηγίας, της Κολομβίας, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Psychic cat predicts winning teams of all 19 World Cup matches https://t.co/9gIWsWYcwU pic.twitter.com/5GlBQBE8O2

— New York Post (@nypost) June 23, 2026



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