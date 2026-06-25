Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06) με Γερμανία, Ολλανδία

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06 και ξημερώματα 26/06) για το Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06) με Γερμανία, Ολλανδία
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Απόψε (25η προς 26η Ιουνίου), ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές του 4ου, του 5ου και του 6ου ομίλου του Μουντιάλ.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ενώ, η Ολλανδία δίνει κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στην Τυνησία για την επόμενη φάση. Το πρόγραμμα «κλείνει» στις 05:00 με την κομβική «μάχη» Παραγουάη – Αυστραλία και τον αγώνα Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

25/06 ǀ Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (23:00, ΕΡΤ1).
25/06 ǀ Εκουαδόρ – Γερμανία (23:00, ΕΡΤ2).
26/06 ǀ Τυνησία – Ολλανδία (02:00, ΕΡΤ1).
26/06 ǀ Ιαπωνία – Σουηδία (02:00, ΕΡΤ2).
26/06 ǀ Παραγουάη – Αυστραλία (05:00, ΕΡΤ1)
26/06 ǀ Τουρκία – Ηνωμένες Πολιτείες (05:00, ΕΡΤ2).

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