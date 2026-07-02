Συμβαίνουν κι αυτά στο Μουντιάλ: Γυναίκα σφήνωσε στα κάγκελα της ζώνης οπαδών - Χρειάστηκε γερανό

Snapshot Μία οπαδός του Μεξικού κόλλησε σε μεταλλικό φράχτη ύψους περίπου 4 μέτρων στο πάρκο Fundidora του Μοντερέι, προσπαθώντας να μπει κρυφά σε sold

out αγώνα του Μουντιάλ.

Οι προσπάθειες απεγκλωβισμού της από το πλήθος απέτυχαν και κλήθηκε γερανός για να την κατεβάσει με ασφάλεια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η πολιτική προστασία συντόνισαν τη διάσωση χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Η οπαδός αποχώρησε μετά από υγειονομικούς ελέγχους.

Το Μεξικό νίκησε 2

0 το Εκουαδόρ, προκρίθηκε στη φάση των 16 και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στις 5 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Οι οπαδοί είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν, μετά τις ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας τον δικό τους ξεχωριστό ρυθμό, στη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Κάποιοι τα δίνουν όλα, προκειμένου να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους, εμψυχώνοντας τους παίκτες. Μία οπαδός του Μεξικού ωστόσο είχε μία περιπέτεια που την έκανε παγκοσμίως «γνωστή». Χρειάστηκε γερανός για να την κατεβάσει από έναν φράχτη όπου είχε κρεμαστεί, στο πάρκο Fundidora στο Μοντερέι.

Η γυναίκα προσπαθούσε να μπει κρυφά στο sold-out event, πηδώντας από έναν μεταλλικό πλέγμα ύψους 4 περίπου μέτρων, αλλά για κακή της τύχη, κόλλησε εκεί.

Οι προσπάθειες των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί να τη βοηθήσουν ήταν άκαρπες, κα κάλεσαν γερανό για να την κατεβάσει. Όλη η προσπάθεια αποτυπώθηκε σε φωτογραφικά καρέ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της φάσης των 16 μεταξύ Μεξικού και Εκουαδόρ την Τετάρτη.

A torta tried to climb the fence at the World Cup Fan Fest in Monterrey, Mexico, and got stuck.



A crane was brought in remove her.



This is a rare moment where a Mexican was unable to make it over a fence. pic.twitter.com/ON4FALfr8d — BowTiedPassport (@BowTiedPassport) July 1, 2026

Όλα τα σημεία πρόσβασης είχαν κλείσει λόγω πλήρους χωρητικότητας.

Η γυναίκα προσπάθησε να σκαρφαλώσει στο μεταλλικό φράγμα αλλά σφήνωσε περίπου στη μέση. Δεν μπορούσε να προχωρήσει μπροστά ή να κατέβει πίσω.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν μετά από πολλές προσπάθειες απεγκλωβισμού της.

Ένας γερανός αναπτύχθηκε για να την κατεβάσει με ασφάλεια από την κορυφή του φράχτη.

Οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης συντόνισαν τη διάσωση χωρίς περαιτέρω περιστατικά.

Η οπαδός μπόρεσε να φύγει από την περιοχή μετά από υγειονομικούς ελέγχους.

Για την ιστορία το Μεξικό νίκησε 2-0 το Εκουαδόρ, τερματίζοντας μια 40ετή ξηρασία στη φάση των νοκ άουτ.

Στις 5 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στη φάση των 16 στο Azteca Stadium στην Πόλη του Μεξικού.

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