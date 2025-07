Λύθηκε ο πραγματικός κώδικας Ντα Βίντσι: Τι κρύβει ο Βιτρούβιος Άνθρωπος - Τι ανακάλυψε επιστήμονας

Περίπου 500 χρόνια μετά τη δημιουργία του, ο πιο διάσημος ανατομικός χάρτης του ανθρώπινου σώματος, ο Βιτρούβιος Άνθρωπος του Λεονάρντο ντα Βίντσι, αποκαλύπτει επιτέλους τα μυστικά του.

Ένας οδοντίατρος με εξειδίκευση στη γενετική, ο Δρ Ρόρι Μακ Σουίνι από το Λονδίνο, ισχυρίζεται ότι αποκρυπτογράφησε το γεωμετρικό «κλειδί» που έθεσε ο μεγαλοφυής καλλιτέχνης ανάμεσα στον κύκλο και το τετράγωνο του εμβληματικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τον Δρ Μακ Σουίνι, το μυστικό βρίσκεται σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο – γνωστό ως τρίγωνο Bonwill στην οδοντιατρική – που τοποθετήθηκε με ακρίβεια ανάμεσα στα πόδια της φιγούρας. Το σχήμα αυτό, που περιλαμβάνεται σε χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου του Ντα Βίντσι, δεν είναι τυχαίο. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει έναν παγκόσμιο γεωμετρικό κανόνα σχεδιασμού που συναντάται παντού στη φύση, από την ανατομία της ανθρώπινης γνάθου έως την ατομική δομή των κρυστάλλων και τη συσκευασία σφαιρών.

Η σημαντική αυτή αναλογία – 1,64 – που προκύπτει από το τρίγωνο Bonwill, ταυτίζεται σχεδόν με έναν «μαγικό» αριθμό που εμφανίζεται σε όλες τις ισχυρότερες και πιο αποδοτικές φυσικές δομές. Με άλλα λόγια, ο Ντα Βίντσι φαίνεται πως είχε κατανοήσει αιώνες πριν την επιστήμη την κοσμική μαθηματική αρμονία που διέπει το ανθρώπινο σώμα.

«Όλο αυτό τον καιρό ψάχναμε πολύπλοκες απαντήσεις, αλλά το ίδιο το σχέδιο κρύβει το μυστικό του», εξηγεί ο Δρ Μακ Σουίνι. «Ο Λεονάρντο γνώριζε ή ένιωθε ότι το σώμα μας φτιάχνεται με την ίδια μαθηματική κομψότητα που διέπει το σύμπαν».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Mathematics and the Arts, επιβεβαιώνει ότι ο Βιτρούβιος Άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα αριστούργημα τέχνης, αλλά μια επιστημονική προφητεία αιώνων μπροστά από την εποχή της. Η εμβληματική εικόνα του άνδρα που περικλείεται μέσα σε έναν κύκλο και ένα τετράγωνο, βασίζεται σε μαθηματικές αρχές που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε πλήρως.

Επιπλέον, σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν πως οι αναλογίες του Βιτρούβιου Ανθρώπου ταιριάζουν σε πάνω από 64.000 υγιείς ανθρώπους, με ακρίβεια έως και 10% σε κρίσιμες μετρήσεις όπως το ύψος της βουβωνικής χώρας και το πλάτος των ώμων.

Το μυστικό του Λεονάρντο δεν ήταν απλώς το σχέδιο, αλλά η κατανόηση ενός παγκόσμιου «σχεδίου» που συνδέει τη φύση, την επιστήμη και την τέχνη σε μια εκπληκτική μαθηματική αρμονία. Και αυτή η ανακάλυψη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο — όχι μόνο ως βιολογικό ον, αλλά ως δημιούργημα κοσμικής μαθηματικής τελειότητας.