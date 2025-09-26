Ο Τραμπ διευκολύνει με διάταγμα τη συμφωνία πώλησης του TikTok - Στα 14 δισ. δολάρια η αξία του

«Ζωντανό» όπως όλα δείχνουν θα μείνει το TikTok στις ΗΠΑ, μετά την υπογραφή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του εκτελεστικού διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο, προωθείται η συμφωνία που απαιτεί την εκχώρηση από την κινεζική μητρική εταιρία ByteDance των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, η νέα αμερικανική εταιρεία θα αποτιμηθεί σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια, χαμηλώνοντας αρκετά τον πήχη των αρχικών εκτιμήσεων για 40 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Υπήρξε κάποια αντίσταση από την κινεζική πλευρά, αλλά το θεμελιώδες πράγμα που θέλαμε να πετύχουμε είναι ότι θέλαμε να διατηρήσουμε το TikTok σε λειτουργία, αλλά θέλαμε επίσης να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουμε το απόρρητο των δεδομένων των Αμερικανών όπως απαιτείται από το νόμο», είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση του Οβάλ Γραφείου.

Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια νέα κοινοπραξία με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές.

Η εντολή της Πέμπτης δίνει 120 ημέρες για να κλείσει - η πέμπτη παράταση προθεσμίας από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την εκποίηση ή την απαγόρευση - μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2026.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε λάβει την προσωπική έγκριση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επανέλαβε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση «σέβεται τη βούληση των επιχειρήσεων και τις καλωσορίζει να διεξάγουν επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις με βάση τους κανόνες της αγοράς για την επίτευξη λύσεων που συμμορφώνονται με τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς και επιτυγχάνουν ισορροπία συμφερόντων».

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν ένα ανοιχτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Guo Jiakun σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή παρουσίασαν επίσης μια διαφορετική εικόνα της συμφωνίας TikTok, υποδηλώνοντας ότι η ByteDance θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ή επιχειρησιακό ρόλο. Η ByteDance θα δημιουργήσει μια νέα αμερικανική εταιρεία ως μέρος της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ, ανέφερε το κινεζικό μέσο ενημέρωσης LatePost, επικαλούμενο πηγές. Η νέα εταιρεία που θα συσταθεί από την ByteDance θα είναι υπεύθυνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις λειτουργίες επωνυμίας και τη διασύνδεση με διεθνείς δραστηριότητες, ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η κοινοπραξία, όπως περιγράφεται από τον Λευκό Οίκο και αποτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, θα είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή ασφάλεια των ΗΠΑ, τη διαφύλαξη περιεχομένου και λογισμικού καθώς και τις σχετικές τοπικές επιχειρήσεις. Ένα άλλο κινεζικό οικονομικό περιοδικό, το Caixin, ανέφερε επίσης, επικαλούμενο άτομα κοντά στη συμφωνία, ότι η ByteDance σχεδίαζε να δημιουργήσει μια οντότητα TikTok στις ΗΠΑ που θα λάβει κάποια έσοδα από τη νέα κοινοπραξία.

Και οι δύο αναφορές αφαιρέθηκαν από τους αντίστοιχους ιστότοπούς τους αργότερα.

Η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, αποτιμάται επί του παρόντος σε περισσότερα από 330 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο επαναγοράς μετοχών των εργαζομένων της. Το TikTok συνεισφέρει ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Wedbush Securities, Dan Ives, το TikTok εκτιμήθηκε ότι αξίζει 30 έως 40 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς τον αλγόριθμο από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Alan Rozenshtein, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, είπε ότι το εκτελεστικό διάταγμα άφησε αναπάντητα ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένου του εάν η ByteDance θα εξακολουθούσε να ελέγχει τον αλγόριθμο.

Η συμφωνία για τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ περιλαμβάνει τον διορισμό από την ByteDance ενός από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη νέα οντότητα, με τους Αμερικανούς να κατέχουν τις άλλες έξι έδρες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Η ByteDance θα κατείχε λιγότερο από το 20% στο TikTok των ΗΠΑ για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον νόμο του 2024 που διέταξε το κλείσιμό της έως τον Ιανουάριο του 2025, εάν η ByteDance δεν πουλούσε τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης