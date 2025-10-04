ChatGPT: Η αόρατη αιτία που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ρεύματος σε 39 πολιτείες

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας: από φωνητικούς βοηθούς όπως η Alexa, μέχρι την υποστήριξη εργαλείων όπως το ChatGPT για τη σύνταξη βιογραφικών και email.

Ωστόσο, αυτό που πολλοί αγνοούν είναι ότι κάθε εντολή που δίνουμε σε αυτά τα συστήματα καταναλώνει τεράστια ποσά ενέργειας μέσω data centers τεράστιες εγκαταστάσεις με servers που δουλεύουν ασταμάτητα, 24/7.

