Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Ηράκλειο: Μία Ολυμπιάδα Τεχνολογίας στα «Δύο Αοράκια»
Τα «Δύο Αοράκια» μετατρέπονται σε μία διεθνή αρένα τεχνολογίας – Μαθητές, φοιτητές και ενήλικες από όλο τον κόσμο αναμετρώνται σε μία γιορτή εφευρετικότητας
Η καρδιά της παγκόσμιας ρομποτικής «χτυπά» εφέτος στην Κρήτη. Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) επιστρέφει για την 5η του διοργάνωση, προσφέροντας μία μοναδική πλατφόρμα δράσης για τη νέα γενιά επιστημόνων και εφευρετών.
Η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC Global Olympiad 2026 αποτελεί προϊόν κορυφαίας συνεργασίας, καθώς συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης και τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Αυτή η σύμπραξη ενισχύει την καινοτομία και την εκπαίδευση, προωθώντας τη συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ποιοι συμμετέχουν
Ο διαγωνισμός έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες:
– Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Δημοτικού.
– Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
– Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Φοιτητές Πανεπιστημίων.
– Κατηγορία Ενηλίκων: Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους επαγγελματίες.
Η εφετινή διοργάνωση μετατρέπει την Κρήτη σε παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα:
– 4.500+ διαγωνιζόμενοι
– 2.535 ρομπότ
– 45+ χώρες από 4 ηπείρους
Η MRC Global Olympiad 2026 παρουσιάζει το πιο ενισχυμένο πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα:
– 30 επίσημα αγωνίσματα αθλητικής ρομποτικής.
– 5 guest αγωνίσματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του STEAM.
Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Κορέα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην υψηλή τεχνολογία.
Η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία της Ολυμπιάδας βασίζεται στο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ομαδικότητα.
Η σημασία της διοργάνωσης για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος υπογραμμίζεται από τις κορυφαίες αιγίδες:
– Βουλή των Ελλήνων
– Υπουργείο Παιδείας
– Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, προσκαλώντας οικογένειες, μαθητές και φοιτητές να ζήσουν από κοντά αυτό το παγκόσμιο υπερθέαμα καινοτομίας.