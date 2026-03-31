Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ρομποτικής στο Ηράκλειο: Μία Ολυμπιάδα Τεχνολογίας στα «Δύο Αοράκια»

Τα «Δύο Αοράκια» μετατρέπονται σε μία διεθνή αρένα τεχνολογίας – Μαθητές, φοιτητές και ενήλικες από όλο τον κόσμο αναμετρώνται σε μία γιορτή εφευρετικότητας

Η καρδιά της παγκόσμιας ρομποτικής «χτυπά» εφέτος στην Κρήτη. Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) επιστρέφει για την 5η του διοργάνωση, προσφέροντας μία μοναδική πλατφόρμα δράσης για τη νέα γενιά επιστημόνων και εφευρετών.

Η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC Global Olympiad 2026 αποτελεί προϊόν κορυφαίας συνεργασίας, καθώς συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης και τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Αυτή η σύμπραξη ενισχύει την καινοτομία και την εκπαίδευση, προωθώντας τη συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιοι συμμετέχουν

Ο διαγωνισμός έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες:

– Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Δημοτικού.

– Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

– Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Φοιτητές Πανεπιστημίων.

– Κατηγορία Ενηλίκων: Για τους λάτρεις της τεχνολογίας και τους επαγγελματίες.

Η εφετινή διοργάνωση μετατρέπει την Κρήτη σε παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα:

– 4.500+ διαγωνιζόμενοι

– 2.535 ρομπότ

– 45+ χώρες από 4 ηπείρους

Η MRC Global Olympiad 2026 παρουσιάζει το πιο ενισχυμένο πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα:

– 30 επίσημα αγωνίσματα αθλητικής ρομποτικής.

– 5 guest αγωνίσματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του STEAM.

Τιμώμενη χώρα για το 2026 είναι η Κορέα, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην υψηλή τεχνολογία.

Η φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της Ολυμπιάδας βασίζεται στο STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ομαδικότητα.

Η σημασία της διοργάνωσης για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος υπογραμμίζεται από τις κορυφαίες αιγίδες:

– Βουλή των Ελλήνων

– Υπουργείο Παιδείας

– Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, προσκαλώντας οικογένειες, μαθητές και φοιτητές να ζήσουν από κοντά αυτό το παγκόσμιο υπερθέαμα καινοτομίας.

Novibet
