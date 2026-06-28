Αυξημένο ενδιαφέρον για τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ: Διπλασιασμένες προβλέψεις της Morgan Stanley

Snapshot Η Morgan Stanley ανέβασε την πρόβλεψή της για τις αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα σε 50.000 μονάδες το 2026, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκτίμηση.

Οι προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν ρομπότ για πρωτότυπα ή εσωτερική χρήση, εστιάζοντας μόνο σε εξωτερικές πωλήσεις.

Η ταχύτερη υιοθέτηση των ανθρωποειδών στην Κίνα αποδίδεται σε εμπορική επαλήθευση, πολιτική υποστήριξη και ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι τομείς με σαφέστερη επιτυχία είναι η βιομηχανία, η εφοδιαστική, τα καταστήματα χωρίς προσωπικό, οι διαδραστικές εμπορικές υπηρεσίες και τα εστιατόρια.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών θα ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2050 με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρωποειδή σε χρήση κυρίως σε βιομηχανικές και εμπορικές εργασίες. Snapshot powered by AI

Όταν σκεφτόμαστε ανθρωποειδή ρομπότ, είναι εύκολο το πρώτο όνομα που μας έρχεται στο μυαλό να είναι το Optimus. Η Tesla κατάφερε να εδραιώσει το ρομπότ της , ακόμη και πριν το μετατρέψει σε προϊόν που μπορεί να αγοράσει ο καθένας. Αλλά ακριβώς εκεί βρίσκεται η λεπτομέρεια που κάνει αυτή την ιστορία ενδιαφέρουσα: ενώ το ρομπότ της εταιρείας υπό την ηγεσία του Elon Musk εξακολουθεί να περιμένει την κυκλοφορία του στο ευρύ κοινό, ορισμένοι Κινέζοι κατασκευαστές βρίσκονται ήδη πιο κοντά σε συγκεκριμένες εμπορικές εφαρμογές.

Το άλμα της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley ανέβασε για δεύτερη φορά φέτος την πρόβλεψή της για τις αποστολές ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα και αναμένει να φτάσουν τις 50.000 μονάδες το 2026. Ο αριθμός αυτός σχεδόν διπλασιάζει την προηγούμενη εκτίμησή της, που ήταν 28.000 μονάδες, και απομακρύνει ακόμη περισσότερο την αρχική πρόβλεψη του Ιανουαρίου, όταν μιλούσε για 14.000. Η αναπροσαρμογή δεν είναι μικρή: μέσα σε λίγους μήνες, ο οργανισμός πέρασε από μια συντηρητική πρόβλεψη σε μια πολύ πιο φιλόδοξη εκτίμηση του ρυθμού με τον οποίο εξελίσσεται ο τομέας.

Τα ψιλά γράμματα

Η πρόβλεψη της Morgan Stanley δεν συνυπολογίζει όλα τα σενάρια. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει μόνο τις εξωτερικές πωλήσεις και εξαιρεί τα ρομπότ που παράγονται για πρωτότυπα, δοκιμές πριν την πώληση ή εσωτερική χρήση, μια σημαντική λεπτομέρεια όταν μιλάμε για μια βιομηχανία που βρίσκεται ακόμη σε φάση αρχικής ανάπτυξης. Η τράπεζα εκτιμά επίσης ότι η κινεζική αγορά ανθρωποειδών θα φτάσει τα 2.000 εκατομμύρια δολάρια το 2026 και θα αυξηθεί στα 15.000 εκατομμύρια το 2030. Μέχρι τότε, οι προβλέψεις της κάνουν λόγο για 446.000 ετήσιες αποστολές.

Η αλλαγή ρυθμού

Η Morgan Stanley αποδίδει αυτή την αναθεώρηση σε ένα συνδυασμό παραγόντων που υπερβαίνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Σε σημείωμα που αναπαρήγαγε το CNBC, ο Sheng Zhong, αναλυτής του οργανισμού, το συνοψίζει ως εξής: «Η εμπορική επαλήθευση, η πολιτική υποστήριξη και η ανταπόκριση της εφοδιαστικής αλυσίδας υποδηλώνουν ταχύτερη υιοθέτηση των ανθρωποειδών στην Κίνα». Η φράση αυτή συνοψίζει καλά την ουσία του θέματος: δεν μιλάμε μόνο για ρομπότ που τραβούν την προσοχή σε μια έκθεση, αλλά για εμπορικά σήματα, δημόσια υποστήριξη και προμηθευτές ικανούς να ανταποκριθούν.

Πού βρίσκεται η επιτυχία;

Η τράπεζα διακρίνει σαφέστερα σημάδια στους τομείς της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής, αλλά και στα καταστήματα χωρίς προσωπικό, στις διαδραστικές εμπορικές υπηρεσίες, στα εστιατόρια και στα καταστήματα καθημερινής ανάγκης. Αυτό είναι λογικό: πρόκειται για περιβάλλοντα όπου οι εργασίες μπορούν να οριστούν καλύτερα, το περιβάλλον είναι πιο ελεγχόμενο και η οικονομική απόδοση είναι ευκολότερη να μετρηθεί.

Η μακροπρόθεσμη κλίμακα

Το γενικότερο πλαίσιο είναι ευρύτερο από την ανασκόπηση της φετινής χρονιάς. Η Morgan Stanley Research εκτίμησε ότι η παγκόσμια αγορά ανθρωποειδών θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2050, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, των εφοδιαστικών αλυσίδων, των επισκευών, της συντήρησης και της υποστήριξης. Προέβλεψε επίσης ότι μέχρι τότε θα βρίσκονται σε χρήση περισσότερα από 1.000 εκατομμύρια ανθρωποειδή, με περίπου το 90% να προορίζεται για βιομηχανικές και εμπορικές εργασίες. Η ιδέα αυτή συνάδει με όσα παρατηρούμε στην Κίνα: όχι μόνο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην οθόνη, αλλά και φυσικά συστήματα ικανά να δράσουν σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Πηγή: xataka.com