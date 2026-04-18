Φράουλες: Γιατί αυτό το καθημερινό φρούτο είναι πιο ισχυρό απ’ ό,τι φαίνεται

Γλυκές, δροσιστικές και ευρέως διαθέσιμες ακόμα και εκτός εποχής, οι φράουλες θεωρούνται συχνά μια απλή λιχουδιά, αλλά από διατροφικής άποψης, είναι πολύ πιο ισχυρές απ’ όσο νομίζουν οι περισσότεροι.

Πέρα από τη γεύση τους, οι φράουλες παρέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, το ανοσοποιητικό σύστημα και την μεταβολική λειτουργία.

Φράουλες: Διατροφικό προφίλ

Οι φράουλες είναι χαμηλές σε θερμίδες αλλά πλούσιες σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Διατροφική αξία ανά 100 g (περίπου)

Θρεπτικά συστατικά Ποσότητα % ΣΗΠ* Οφέλη υγείας Βιταμίνη C ~59 mg ~65% Υποστηρίζει την ανοσία, την υγεία του δέρματος και την αντιοξειδωτική άμυνα Φυτικές ίνες ~2 g ~8% Βοηθούν στην πέψη, υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου Φολικό οξύ (βιταμίνη B9) ~24 mcg ~6% Σημαντικό για την λειτουργία των κυττάρων και τη σύνθεση DNA Κάλιο ~153 mg ~4% Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης Θερμίδες ~32 kcal - Τρόφιμο χαμηλής ενέργειας Αντιοξειδωτικά (πολυφαινόλες) Υψηλή - Βοηθά στην μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα

Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό (πάνω από 90%) συμβάλλει επίσης στην καλή ενυδάτωση.

Τι κάνει τις φράουλες ιδιαίτερα υγιεινές;

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε πολυφαινόλες, ειδικά σε ανθοκυανίνες, οι οποίες τους προσδίδουν το κόκκινο χρώμα τους. Αυτές οι ενώσεις:

Δρουν ως αντιοξειδωτικά

Βοηθούν στην μείωση της φλεγμονής

Υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία

Συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση των μεταβολικών δεικτών, σε ορισμένες μελέτες.

Πώς υποστηρίζουν οι φράουλες την υγεία της καρδιάς;

Οι φράουλες συχνά συνδέονται με καρδιαγγειακά οφέλη, καθώς:

μειώνουν την LDL («κακή») χοληστερόλη

βελτιώνουν την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων

μειώνουν το οξειδωτικό στρες

Ο συνδυασμός φυτικών ινών, καλίου και αντιοξειδωτικών που περιέχουν υποστηρίζει τη συνολική υγεία της καρδιάς.

Βοηθούν οι φράουλες στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα;

Παρά τη γλυκύτητά τους, οι φράουλες έχουν χαμηλό γλυκαιμικό αντίκτυπο. Αυτό σημαίνει ότι:

Δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος

Μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη όταν καταναλώνονται τακτικά

Οι φυτικές ίνες και οι πολυφαινόλες παίζουν καίριο ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα.

Είναι οι φράουλες καλές για την πέψη;

Ναι. Οι φράουλες παρέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν τις υγιείς κινήσεις του εντέρου, την ισορροπία του μικροβιώματος του εντέρου και μειώνουν την πιθανότητα πεπτικής δυσφορίας.

Μπορούν οι φράουλες να υποστηρίξουν την υγεία του δέρματος και του ανοσοποιητικού;

Οι φράουλες είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία είναι απαραίτητη για:

Παραγωγή κολλαγόνου (δομή και ελαστικότητα του δέρματος)

Υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος

Προστασία από οξειδωτική βλάβη

Η τακτική πρόσληψη μπορεί να συμβάλει σε ένα πιο υγιές δέρμα και βελτιωμένη ανοσοαπόκριση.

Υπάρχουν κίνδυνοι από τις φράουλες;

Για τους περισσότερους, οι φράουλες είναι απόλυτα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλουν λίγη προσοχή:

Αλλεργίες: Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις

Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις Έκθεση σε φυτοφάρμακα : Οι φράουλες μπορούν να φέρουν υπολείμματα εάν δεν πλυθούν σωστά

: Οι φράουλες μπορούν να φέρουν υπολείμματα εάν δεν πλυθούν σωστά Ευαισθησία στομάχου/εντέρου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσουν πεπτική δυσφορία

Το καλό πλύσιμο και η κατανάλωση με μέτρο μειώνει αυτούς τους κινδύνους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι φράουλες πιο υγιεινές από άλλα φρούτα;

Είναι από τα φρούτα με την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, ειδικά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά.

Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε φράουλες;

Ναι. Ο χαμηλός γλυκαιμικός τους αντίκτυπος τις καθιστά μια κατάλληλη επιλογή φρούτου, όταν καταναλώνονται σε κατάλληλες μερίδες.

Είναι καλύτερο να τρώω τις φράουλες φρέσκες ή κατεψυγμένες;

Και στις δύο μορφές είναι θρεπτικές. Οι κατεψυγμένες φράουλες διατηρούν τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά και μπορούν να αποτελέσουν μια βολική εναλλακτική λύση.

Βοηθούν οι φράουλες στη διαχείριση του βάρους;

Ναι. Έχουν χαμηλές θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τον κορεσμό.

Συμπέρασμα

Οι φράουλες είναι μια πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τροφή, που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς, την πέψη, την ανοσία και την μεταβολική ισορροπία. Ο συνδυασμός βιταμινών, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών τις καθιστά μια πολύτιμη προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή, ειδικά όταν καταναλώνονται τακτικά και ως μέρος ισορροπημένων γευμάτων.

