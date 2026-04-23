Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας

Τρόφιμα που μπορεί να βοηθήσουν στην μείωση της κορτιζόλης: Τι προτείνουν οι ειδικοί.

Newsbomb

Νιώθετε στρες; Αυτές οι τροφές θα μειώσουν την κορτιζόλη στον οργανισμό σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κορτιζόλη είναι γνωστή και ως η «ορμόνη του στρες» και όχι άδικα. Αυξάνεται ως απόκριση στο στρες, βοηθώντας το σώμα να παραμένει σε εγρήγορση. Αλλά όταν τα επίπεδα παραμένουν υψηλά, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, τη διάθεση, τον μεταβολισμό και τη συνολική υγεία.

Η διατροφή από μόνη της δεν θα «απενεργοποιήσει» την κορτιζόλη, αλλά ορισμένες τροφές μπορεί να βοηθήσουν στη ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στο στρες και να υποστηρίξει ένα πιο ισορροπημένο ορμονικό περιβάλλον.

Πώς οι τροφές επηρεάζουν την κορτιζόλη

Η κορτιζόλη συνδέεται στενά με το σάκχαρο του αίματος, τη φλεγμονή και το νευρικό σύστημα. Όταν η διατροφή είναι ανισορροπημένη:

  • Οι απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν απελευθέρωση κορτιζόλης
  • Οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών μπορεί να επηρεάσουν τη ρύθμιση του στρες
  • Η φλεγμονή μπορεί να ενισχύσει τις αντιδράσεις στο στρες

Τρόφιμα που σταθεροποιούν αυτά τα συστήματα μπορεί έμμεσα να βοηθήσουν στη διατήρηση των επιπέδων κορτιζόλης υπό έλεγχο.

Οι πιο αποτελεσματικές τροφές για χαμηλότερη κορτιζόλη

1. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C παίζει ρόλο στη ρύθμιση των αντιδράσεων στο στρες και μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των επιπέδων κορτιζόλης σε ορισμένες καταστάσεις. Συνήθεις πηγές:

  • Πορτοκάλια και εσπεριδοειδή
  • Φράουλες
  • Πιπεριές

Αυτές οι τροφές υποστηρίζουν επίσης την ανοσολογική λειτουργία, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από το χρόνιο στρες.

2. Σύνθετοι υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες μπορούν να επηρεάσουν τη σεροτονίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με τη διάθεση και τη χαλάρωση. Καλές επιλογές:

  • Δημητριακά ολικής αλέσεως
  • Βρώμη
  • Καστανό ρύζι

Αυτά βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας την ανάγκη για ορμονικές αιχμές, που σχετίζονται με το στρες.

τροφες μαγνησιο

3. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο

Το μαγνήσιο εμπλέκεται στην αντίδραση του σώματος στο στρες και μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της χαλάρωσης. Καλές πηγές:

  • Φυλλώδη λαχανικά (όπως το σπανάκι)
  • Ξηροί καρποί και σπόροι
  • Όσπρια

Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου έχουν συσχετιστεί με υψηλότερη ευαισθησία στο στρες.

4. Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσουν στη ρύθμιση των οδών που σχετίζονται με το στρες. Παραδείγματα:

  • Σολομός
  • Σαρδέλες
  • Σκουμπρί

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν τόσο την λειτουργία του εγκεφάλου όσο και την καρδιαγγειακή υγεία.

5. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση

Η υγεία του εντέρου παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται το στρες. Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση όπως:

  • Γιαούρτι
  • Κεφίρ
  • Ξινολάχανο

υποστηρίζουν τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου και τη ρύθμιση του στρες.

6. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των αντιδράσεων στο στρες. Μικρές ποσότητες έχουν συνδεθεί με:

  • Χαμηλότερα επίπεδα ορμονών του στρες
  • Βελτιωμένη διάθεση

Ωστόσο, ο έλεγχος των μερίδων έχει σημασία λόγω της περιεκτικότητας σε θερμίδες.

σοκολατα

Τι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία

Κανένα μεμονωμένο τρόφιμο δεν μπορεί να ελέγξει την κορτιζόλη από μόνο του. Η ευρύτερη εικόνα περιλαμβάνει:

  • Συνεπή χρονισμό γευμάτων
  • Ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
  • Αποφυγή υπερβολικής ζάχαρης και τροφών υψηλής επεξεργασίας

Το χρόνιο στρες επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες, όπως ο ύπνος, η δραστηριότητα και η ψυχική υγεία, όχι μόνο η διατροφή.

Συχνές Eρωτήσεις

Πότε είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να τρώμε, ώστε να υποστηρίξουμε υγιή επίπεδα κορτιζόλης;

Η πρωινή διατροφή έχει την μεγαλύτερη σημασία. Η κορτιζόλη κορυφώνεται φυσικά νωρίς μέσα στην ημέρα, επομένως η κατανάλωση ενός ισορροπημένου πρωινού (ειδικά με πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες) μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αντίδρασης στο στρες και στην πρόληψη απότομων διακυμάνσεων αργότερα.

Μπορεί η παράλειψη γευμάτων να επηρεάσει τα επίπεδα κορτιζόλης;

Ναι. Τα μεγάλα διαλείμματα χωρίς φαγητό μπορούν να προκαλέσουν την αντίδραση του σώματος στο στρες, οδηγώντας σε αυξημένη απελευθέρωση κορτιζόλης. Τα τακτικά, ισορροπημένα γεύματα βοηθούν στη διατήρηση πιο σταθερής ενέργειας και ορμονικής ρύθμισης.

Αλλάζει το συναισθηματικό στρες τον τρόπο με τον οποίο το φαγητό επηρεάζει την κορτιζόλη;

Μπορεί. Υπό χρόνιο στρες, το σώμα μπορεί να αντιδρά διαφορετικά στις ίδιες τροφές, ιδιαίτερα σε εκείνες που επηρεάζουν το σάκχαρο στο αίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διατροφή λειτουργεί καλύτερα παράλληλα με τη διαχείριση του στρες, όχι ως αυτόνομη λύση.

Συμπέρασμα

Η κορτιζόλη είναι μια απαραίτητη ορμόνη, αλλά όπως πολλά συστήματα στο σώμα, η ισορροπία είναι το κλειδί. Ορισμένες τροφές μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την ισορροπία σταθεροποιώντας το σάκχαρο στο αίμα, μειώνοντας τη φλεγμονή και προωθώντας τη συνολική ανθεκτικότητα στο στρες.

Αντί να εστιάζουμε σε μία «αντιστρεσογόνο» τροφή, μια συνεπής, ισορροπημένη διατροφή είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, για να υποστηρίξουμε υγιή επίπεδα κορτιζόλης με την πάροδο του χρόνου.

Πηγές:
healthline.com
harvard.edu
nhs.uk
cdc.gov

Σχόλια
