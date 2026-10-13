Πόση καφεΐνη περιέχει ο καφές χωρίς καφεΐνη; Ποσότητες και μεγέθη μερίδας

Ο καφές «χωρίς καφεΐνη» περιέχει συνήθως μια μικρή ποσότητα καφεΐνης, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους της. Ένα φλιτζάνι περίπου 240 ml περιέχει συνήθως 2–15 mg, αν και ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χαμηλότερες τιμές.

Το αν αυτό έχει σημασία εξαρτάται από το μέγεθος της μερίδας, τον αριθμό των φλιτζανιών που καταναλώνετε και το αν επιθυμείτε να μειώσετε την καφεΐνη ή να την αποφύγετε εντελώς.

Πόση καφεΐνη μπορεί να περιέχει ένα φλιτζάνι καφέ;

Δεν υπάρχει μια ενιαία ποσότητα καφεΐνης που να ισχύει για κάθε καφέ χωρίς καφεΐνη. Το προϊόν και η μέθοδος παρασκευής καθορίζουν τι καταλήγει στο φλιτζάνι.

Τύπος παρασκευής καφέ Μέγεθος μερίδας Κατά προσέγγιση ποσότητα καφεΐνης Κανονικός καφές φίλτρου 237 ml 96 mg Καφές φίλτρου χωρίς καφεΐνη Περίπου 240 ml Συνήθως 2–15 mg (ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν χαμηλότερες τιμές) Κανονικός εσπρέσο 30 ml 63 mg Εσπρέσο χωρίς καφεΐνη 30 ml Εκτιμώμενη τιμή 1 mg (οι μετρηθείσες ποσότητες ενδέχεται να είναι υψηλότερες)

Το μέγεθος του φλιτζανιού επηρεάζει επίσης τον υπολογισμό. Εάν το ίδιο ρόφημα περιέχει 10 mg ανά 240 ml, μια μερίδα 480 ml θα περιείχε περίπου 20 mg. Αυτό αποτελεί παράδειγμα του πώς ο όγκος επηρεάζει την πρόσληψη και όχι εκτίμηση για κάθε μεγάλο καφέ χωρίς καφεΐνη.

Γιατί οι τιμές παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις;

Η διαδικασία αφαίρεσης της καφεΐνης απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της, ωστόσο η ποσότητα που απομένει και εκχυλίζεται κατά την παρασκευή του ροφήματος μπορεί να διαφέρει. Η ποικιλία του καφέ, η επεξεργασία και οι συνθήκες παρασκευής επηρεάζουν το τελικό ρόφημα.

Μια εργαστηριακή μελέτη του 2006 σε καφέδες «χωρίς καφεΐνη» διαπίστωσε περιεκτικότητα 0–13,9 mg καφεΐνης σε μερίδες περίπου 473 ml από δέκα διαφορετικά καταστήματα. Σε μια άλλη ομάδα δειγμάτων, ο εσπρέσο «χωρίς καφεΐνη» περιείχε 3–15,8 mg ανά δόση (shot).

Αυτή η μικρή και παλαιότερη μελέτη δεν καθορίζει την περιεκτικότητα κάθε ροφήματος καφέ. Καταδεικνύει, ωστόσο, γιατί η ένδειξη «χωρίς καφεΐνη» (decaf) δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια τη δόση που καταναλώνετε. Οι γενικοί πίνακες αναφοράς και οι μετρήσεις για συγκεκριμένα ροφήματα απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα.

Είναι ο καφές χωρίς καφεΐνη (decaf) ένας χρήσιμος τρόπος για να μειώσετε την κατανάλωση;

Ναι. Η αντικατάσταση του κανονικού καφέ με καφέ χωρίς καφεΐνη μειώνει γενικά σημαντικά την πρόσληψη καφεΐνης. Μπορείτε να διατηρήσετε τη συνήθεια του καφέ, καταναλώνοντας παράλληλα πολύ μικρότερη ποσότητα της διεγερτικής ουσίας.

Ωστόσο, η κατανάλωση πολλών φλιτζανιών επιβαρύνει την κατάσταση. Το τσάι, η σοκολάτα, τα ενεργειακά ποτά και ορισμένα φάρμακα μπορεί να προσθέσουν επιπλέον καφεΐνη, γι' αυτό λάβετε υπόψη τη συνολική σας πρόσληψη.

Εάν κάποιος επαγγελματίας υγείας σάς έχει συμβουλεύσει να αποφεύγετε εντελώς την καφεΐνη, ρωτήστε αν ο καφές χωρίς καφεΐνη συμβαδίζει με αυτήν την οδηγία. Μια μικρή υπολειπόμενη ποσότητα μπορεί να έχει σημασία όταν απαιτείται αυστηρή αποχή.

Μπορείτε να πιείτε καφέ χωρίς καφεΐνη πριν κοιμηθείτε;

Ο καφές χωρίς καφεΐνη αποτελεί μια επιλογή με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη για το βράδυ, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί βαθύ ύπνο. Ο καθένας διαφέρει ως προς την ευαισθησία του στην καφεΐνη και τον ρυθμό αποβολής της από τον οργανισμό του.

Εάν ο βραδινός καφές χωρίς καφεΐνη φαίνεται να επηρεάζει τον ύπνο σας, δοκιμάστε να τον καταναλώσετε νωρίτερα ή επιλέξτε ένα ρόφημα εντελώς απαλλαγμένο από καφεΐνη. Κρατήστε ένα σύντομο ημερολόγιο με τις ώρες κατανάλωσης και τον ύπνο σας, για να εντοπίσετε τυχόν μοτίβα. Τα επίμονα προβλήματα ύπνου χρήζουν αξιολόγησης, αντί να υποθέτετε ότι ο καφές είναι η μοναδική αιτία.

Συχνές Ερωτήσεις

Η προσθήκη γάλακτος ή νερού απομακρύνει την καφεΐνη;

Όχι. Η προσθήκη οποιουδήποτε από τα δύο αραιώνει το ρόφημα μεν, αλλά δεν απομακρύνει την καφεΐνη που περιέχεται ήδη σε αυτό, δε. Εάν καταναλώσετε ολόκληρη την μερίδα, η συνολική δόση παραμένει η ίδια.

Μπορεί η μετάβαση στον καφέ χωρίς καφεΐνη να προκαλέσει πονοκεφάλους λόγω στερητικού συνδρόμου;

Ναι, εάν μειώνει απότομα τη συνήθη πρόσληψη καφεΐνης. Η απότομη μείωση μπορεί να συνοδεύεται από πονοκεφάλους και κόπωση. Η σταδιακή αντικατάσταση του κανονικού καφέ μπορεί να καταστήσει την μετάβαση πιο ομαλή.

Συμπέρασμα

Ο καφές χωρίς καφεΐνη προσφέρει σημαντική μείωση της καφεΐνης. Για αυστηρότερα όρια, ελέγξτε τις πληροφορίες του προϊόντος (όπου διατίθενται), λάβετε υπόψη το μέγεθος της μερίδας και διευκρινίστε αν χρειάζεστε μειωμένη καφεΐνη ή πλήρη αποχή.

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