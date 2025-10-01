Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας, σε κάθε ηλικία - Συμβουλές από έναν ειδικό

Πολλές ώρες καταναλώνουν οι άνθρωποι μπροστά στις οθόνες, τηλεόρασης, κινητών ή υπολογιστών με αποτέλεσμα την κούραση των ματιών, και κατά συνέπεια τη φθορά τους.

Η αύξηση της μυωπίας, (θαλά μακριά) και η μείωση της οπτικής οξύτητας που συνδέεται με την ηλικία απασχολούν τους ειδικούς παγκοσμίως.

Πώς λοιπόν μπορείτε να το σταματήσετε; Σύμφωνα με τον νευρο-οπτομέτρη, Bryce Appelbaum συγκεκριμένες ασκήσεις, λιγότερη έκθεση σε οθόνες και επαρκής διατροφή μπορούν να ενισχύσουν την οπτική επεξεργασία, να επιβραδύνουν τη φθορά των ματιών και να προάγουν την υγεία του εγκεφάλου, όπως λέει στους Times.

Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου, εντόπισε την έλλειψη χρόνου σε εξωτερικούς χώρους, την εγγύτητα κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων εργασίας και την υπερβολική χρήση οθονών. Αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αντοχή των μυών των ματιών.

Ο ειδικός προειδοποίησε τους Times για σημάδια υπερφόρτωσης του οπτικού συστήματος, όπως καταπόνηση των ματιών, θολή όραση, χαμηλή παραγωγικότητα, ψυχική σύγχυση και άγχος. Αυτά τα συμπτώματα προέρχονται από την έντονη χρήση οθονών και ερεθισμάτων που εμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ ματιών και εγκεφάλου.

Ασκήσεις για την καθυστέρηση της εξάρτησης από τα γυαλιά

Η πρεσβυωπία, η προοδευτική απώλεια της κοντινής όρασης, εμφανίζεται όταν ο φακός σκληραίνει και οι μύες που τον ελέγχουν χάνουν την ευλυγισία τους. Ο Appelbaum προτείνει τον κανόνα 20-20-20, ο οποίος συνίσταται στη λήψη οπτικών διαλειμμάτων 20 δευτερολέπτων κάθε 20 λεπτά για να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο από απόσταση έξι μέτρων, κατά προτίμηση σε εξωτερικούς χώρους.

Συνέστησε επίσης ασκήσεις κάμψης των ματιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κάλυψη του ενός ματιού, την εστίαση σε ένα δάχτυλο που βρίσκεται κοντά, το κράτημα του βλέμματος για πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια την κατεύθυνση του σε απόσταση, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο με το άλλο μάτι.

Αν και τα άτομα με μυωπία χρειάζονται διορθωτικούς φακούς, ο Appelbaum υποστηρίζει ότι είναι δυνατό να βελτιωθεί η ευελιξία και η αντοχή των συστημάτων οπτικής εστίασης, καθυστερώντας την εξέλιξη της μυωπίας και την ανάγκη για υψηλότερη συνταγογράφηση.

Διευκρίνισε ότι αυτές οι ασκήσεις δεν εγγυώνται την αποφυγή της χρήσης γυαλιών, αλλά η εργασία στην όραση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο.

Οθόνες, φυσικό φως και ύπνος

Ο ειδικός προειδοποίησε ότι η έκθεση σε οθόνες στην αρχή και στο τέλος της ημέρας διακόπτει τον κιρκάδιο κύκλο και την έκκριση μελατονίνης, η οποία επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου.

Πρότεινε να εκτίθεστε στο φυσικό φως όταν ξυπνάτε και το σούρουπο για να επαναφέρετε τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, καθώς και να περιορίσετε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών τη νύχτα.

Η αντικατάσταση των ψηφιακών αναγνώσεων με έντυπα βιβλία υποστηρίζει επίσης την οπτική υγεία και την υγεία του εγκεφάλου, καθώς η ανάγνωση σε χαρτί απαιτεί πιο σύνθετες οπτικές δεξιότητες και μειώνει την κόπωση που προκαλείται από τη φωτεινότητα, τις αντανακλάσεις και τις συνεχείς κινήσεις των ματιών στις οθόνες.

Απλές ασκήσεις, όπως να κατευθύνετε το βλέμμα σας στο ταβάνι, στο πάτωμα και στα πλάγια, καθώς και δραστηριότητες για τη διεύρυνση της περιφερειακής επίγνωσης, την ενίσχυση των μυών των ματιών και την ενσωμάτωση οπτικών πληροφοριών, διευκολύνοντας την ακρίβεια στις κινήσεις και μειώνοντας την αστάθεια στο περπάτημα.

Διατροφή και υγεία των ματιών

Ο ειδικός τόνισε τη σχέση μεταξύ της υγείας του εγκεφάλου και των ματιών.

Συνέστησε την κατανάλωση λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που υπάρχουν στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τους κρόκους αυγών, καθώς και αντιοξειδωτικών (βιταμίνες Α, C και Ε) που προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή και μειώνουν τον κίνδυνο εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Η βήτα-καροτίνη και τα ωμέγα-3 από ψάρια κρύου νερού συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της οπτικής και εγκεφαλικής λειτουργίας.