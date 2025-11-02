Η μουσική γίνεται «ασπίδα» κατά της Άνοιας: Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η μουσική αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο των ηλικιωμένων στη μάχη κατά της άνοιας.

Συγκεκριμένα, ερευνητές που μελέτησαν περισσότερα από 10.800 άτομα άνω των 70 ετών διαπίστωσαν ότι η τακτική ακρόαση μουσικής ή το παίξιμο ενός οργάνου συνδέεται με μείωση του κινδύνου ανάπτυξης της εξουθενωτικής πάθησης κατά περισσότερο από το ένα τρίτο.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά μείωσης

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο International Journal of Geriatric Psychiatry, κατέδειξαν εντυπωσιακά ποσοστά:

Η συνεχής ακρόαση μουσικής – σε σύγκριση με την απουσία, τη σπάνια ή περιστασιακή ακρόαση – συσχετίστηκε με 39% μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου συνδέθηκε με 35% μείωση του κινδύνου άνοιας.

Η τακτική ενασχόληση τόσο με την ακρόαση όσο και με το παίξιμο μείωσε τον κίνδυνο άνοιας κατά 33% και τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης κατά 22%.

Επιπλέον, η τακτική ακρόαση συσχετίστηκε με 17% χαμηλότερη επίπτωση γνωστικής έκπτωσης, καθώς και με υψηλότερες επιδόσεις στη συνολική γνώση και την «επεισοδιακή μνήμη» (την ικανότητα ανάκλησης καθημερινών γεγονότων).

Παρέμβαση με βάση τον τρόπο ζωής

Καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε έξαρση των ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια, οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για προληπτικές στρατηγικές.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γήρανση του εγκεφάλου δεν βασίζεται μόνο στην ηλικία και τη γενετική, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από τις περιβαλλοντικές επιλογές και τον τρόπο ζωής του καθενός», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Joanne Ryan του Πανεπιστημίου Monash της Αυστραλίας.

«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την άνοια, η σημασία του εντοπισμού στρατηγικών πρόληψης είναι κρίσιμη. Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι παρεμβάσεις που βασίζονται στον τρόπο ζωής, όπως η ακρόαση ή/και το παίξιμο μουσικής, μπορούν να προωθήσουν τη γνωστική υγεία», πρόσθεσε.

Η συνερευνήτρια Emma Jaffa τόνισε ότι, παρόλο που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση, «οι μουσικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσουν μια προσιτή στρατηγική για τη διατήρηση της γνωστικής υγείας στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

