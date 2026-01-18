Ford Mustang Dark Horse SC: Mε αγωνιστική τεχνολογία

Η Ford παρουσιάζει τη νέα Mustang Dark Horse SC, μια ενισχυμένη έκδοση που γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη Dark Horse και την GTD. Το SC («Supercharged») φέρνει έναν V8 κινητήρα 5,2 λίτρων με κομπρέσορα, βασισμένο στην αγωνιστική GT3, με ισχύ που εκτιμάται πάνω από 700 ίππους.

Η εξέλιξη έγινε από τη Ford Performance, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την προηγούμενη GT500 σε μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα.

