Ford Mustang Dark Horse SC: Mε αγωνιστική τεχνολογία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ford παρουσιάζει τη νέα Mustang Dark Horse SC, μια ενισχυμένη έκδοση που γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη Dark Horse και την GTD. Το SC («Supercharged») φέρνει έναν V8 κινητήρα 5,2 λίτρων με κομπρέσορα, βασισμένο στην αγωνιστική GT3, με ισχύ που εκτιμάται πάνω από 700 ίππους.
Η εξέλιξη έγινε από τη Ford Performance, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την προηγούμενη GT500 σε μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Mercedes πέρα από πολυτελή αυτοκίνητα πουλά και σπίτια στο Ντουμπάι
07:57 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μαρία Σάκκαρη: Ιδανικό ξεκίνημα στο Australian Open με ωραίο τένις
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford Mustang Dark Horse SC: Mε αγωνιστική τεχνολογία
07:10 ∙ LIFESTYLE