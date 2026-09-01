Πόσες ζωές χρειάζονται για να βγάλει κανείς όσα ο Elon Musk;

Η διαφορά ανάμεσα στις αποδοχές ενός εργαζομένου της Tesla και την αποζημίωση του Elon Musk για το 2025 αποτυπώνεται σε έναν αριθμό που δύσκολα χωρά σε οποιαδήποτε συνηθισμένη σύγκριση

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Πόσες ζωές χρειάζονται για να βγάλει κανείς όσα ο Elon Musk;
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  • Η αναλογία αποζημίωσης του Elon Musk προς τον μέσο εργαζόμενο της Tesla για το 2025 είναι 2.522.203 προς 1.
  • Η μέση ετήσια αμοιβή στην Tesla είναι 57.243 δολάρια, ενώ η αποζημίωση του Musk αποτιμάται στα 158,36 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Η αποζημίωση του Musk σχετίζεται κυρίως με πακέτο μετοχών και στόχους απόδοσης, όχι με συμβατικό ετήσιο μισθό.
  • Οι αναλογίες αποζημίωσης σε άλλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πολύ μικρότερες, όπως στη General Motors (333 προς 1) και τη Ford (295 προς 1).
  • Παρά τις διαφορές στη φύση της αποζημίωσης, η διαφορά μεταξύ Musk και εργαζομένων της Tesla παραμένει εξαιρετικά μεγάλη.
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Του Γιάννη Σκουφή

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της μεγαλύτερης ομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων στις ΗΠΑ, για το 2025, η αναλογία ανάμεσα στην αποζημίωση του Elon Musk και τη διάμεση αμοιβή ενός εργαζομένου της Tesla έφτασε το 2.522.203 προς 1.

Με τη μέση ετήσια αμοιβή στην εταιρεία να διαμορφώνεται στις 57.243 δολάρια, θεωρητικά ένας εργαζόμενος θα χρειαζόταν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει το ποσό που αποδίδεται στον Musk για μία χρονιά.

Η AFL-CIO τοποθετεί την αποζημίωσή του στα 158,36 δισ. δολάρια, ποσό που απέχει εντυπωσιακά ακόμη και από εκείνα άλλων επικεφαλής της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στη General Motors, η Mary Barra εμφανίζεται με αποζημίωση 29,9 εκατ. δολαρίων, έναντι μέσης αμοιβής εργαζομένων 89.785 δολαρίων, με αναλογία 333 προς 1.

Στη Ford, ο Jim Farley έφτασε τα 27,5 εκατ. δολάρια, όταν η μέση αμοιβή των εργαζομένων ήταν 93.397 δολάρια, διαμορφώνοντας αναλογία 295 προς 1. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκεται η Rivian, με τον RJ Scaringe στα 14,9 εκατ. δολάρια και αναλογία 102 προς 1.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση. Τα 158,36 δισ. δολάρια δεν αποτελούν έναν συμβατικό ετήσιο μισθό που καταβλήθηκε στον Musk. Πρόκειται για αποτίμηση πακέτου αποζημίωσης που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με μετοχές και συγκεκριμένους στόχους απόδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι η απευθείας σύγκριση με τον ετήσιο μισθό ενός εργαζομένου χρειάζεται προσοχή. Δεν αλλάζει όμως την κλίμακα των αριθμών: η διαφορά που καταγράφεται στην Tesla παραμένει πολλαπλάσια από εκείνη των άλλων μεγάλων αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

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