Όσο πιο πολύ κραυγάζει η Τουρκία, τόσο μεγαλώνει ο φόβος της…

Snapshot Η Τουρκία εκφράζει έντονες απειλές και λεονταρισμούς κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας τρομοκρατικές οργανώσεις και επιδιώκοντας γεωπολιτική κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί πλήρη ενημέρωση για τις τουρκικές προθέσεις και να διαθέτει σταθερή και έμπειρη κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

Η συνεργασία Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας ενισχύει την αντίδραση στην τουρκική πολιτική, ειδικά σε θέματα ενεργειακών πόρων και εδαφικού ελέγχου.

Η Τουρκία φοβάται τη δημιουργία κουρδικού κράτους με υποστήριξη Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς αυτό θα απειλούσε τη συνοχή και την εθνική της ταυτότητα.

Οι τουρκικές απειλές κρύβουν ανησυχία για το μέλλον της χώρας, που αντιμετωπίζει εσωτερικές κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Snapshot powered by AI

Τώρα που η “κλεψύδρα της ηρεμίας” αδειάζει με γρήγορους ρυθμούς και η Μεγάλη Σύγκρουση στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου πλησιάζει όλο και πιο κοντά, με το Αιγαίο και την Κύπρο, σίγουρα να μην μένουν στο απυρόβλητο, είναι σημαντικό, η Ελλάδα να έχει απόλυτη οπτική επαφή με τα άνομα σχέδια των Ασιατών γειτόνων μας από απέναντι, να διαθέτουμε λεπτομερή και επίκαιρη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα για τον αντίπαλο και κυρίως του τρόπου που σκέφτεται, αλλά από την άλλη, εξ ίσου σημαντικό είναι, να διαθέτει μια σταθερή, έμπειρη και σοβαρή κυβέρνηση που θ’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα “λεφούσια” των νεο-οθωμανών που θα ξεχυθούν εναντίον μας…

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι κρίσιμο, να γνωρίζουμε και τους εαυτούς μας -τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας, ώστε να αυξήσουμε τα πρώτα και να προχωρήσουμε σε διορθωτικές ενέργειες στα δεύτερα, διότι όπως είπε κάποτε ο ειδικός στην “τέχνη του πολέμου” -ο Κινέζος Σουν Τσου, “…Αν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον αντίπαλό σου, για κάθε νίκη σου, θα βιώνεις και μια ήττα, ενώ, αν από την άλλη, δεν γνωρίζεις ούτε τον αντίπαλο, ούτε έχεις σαφή εικόνα για τον εαυτό σου, θα χάνεις κάθε μάχη και στο τέλος θα χάσεις τον πόλεμο!".

Είναι γνωστοί οι λεονταρισμοί της Τουρκίας κατά του Ισραήλ και η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, από τη στιγμή που χρηματοδότησαν, προσέφεραν καταφύγιο και εκπαίδευσαν τρομοκράτες, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν ποικιλοτρόπως τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς και της Χεζμπολά, τις ύβρεις Ερντογάν κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών καλώντας τα μουσουλμανικά κράτη σε τζιχάντ, εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, και απειλώντας να… πολιορκήσει και να…καταλάβει την πρωτεύουσα του Ισραήλ -την Ιερουσαλήμ!

Γίνεται ωστόσο “ηλίου φαεινότερο”, πως πίσω από τις μεγαλόστομες τουρκικές προκλήσεις και απειλές, για τον δήθεν… πανίσχυρο τουρκικό στρατό, ο οποίος -όπως λέει ο Ερντογάν - είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε απειλή και να συντρίψει οποιονδήποτε εχθρό, είναι επιμελώς κρυμμένη μια βασανιστική ανησυχία και ένας πανικός, μήπως μετά το Ιράν, έρθει και η σειρά της νεο-οθωμανικής Τουρκίας του Ερντογάν και την γκρίζων λύκων που τον καθοδηγούν σε κάθε του βήμα... έχοντας χτίσει στην Τουρκία ορδές παράφρονων κακοποιών, συμπεριλαμβανομένης τόσο της κοινωνίας που τους υποστηρίζει όσο και των ΜΜΕ που τους ξεσηκώνουν, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Τολμώ να πω πως οι φόβοι της Τουρκίας έχουν βάση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τι εγκλήματα έχει διαπράξει έως σήμερα και τι εγκλήματα σχεδιάζει για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον…

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται, πως το Ισραήλ επιχειρεί την κατάληψη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου τόσο στη Γάζα, όσο και τον Λίβανο, εφαρμόζοντας στο ευρύτερο πλαίσιο τον σχεδιασμό της “Μεγάλης Μεσογείου”.

Διατείνονται επίσης, πως οι Ισραηλινοί διεκδικούν με κάθε τρόπο την περιοχή μεταξύ Νείλου και Ευφράτη, την οποία βαφτίζουν “Γη της Επαγγελίας”, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς τους σχεδιασμούς την Κύπρο και ολάκερη την Ανατολική Μεσόγειο.

Τονίζουν δε μετά επιφάσεως, πως το Ισραήλ δηλώνει, πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε στον Λίβανο, παράλληλα με τις ενέργειές του, που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα, αψηφώντας αν απαιτηθεί ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εντολές της Αμερικής.

Στους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ η Τουρκία φοβάται πώς θα αναδειχθεί σε κύριο αντίπαλο και το κόστος θα είναι τεράστιο, ακόμα και για τις πλάτες του μεγαλόστομου σουλτάνου!

Η καθ’ όλα παράνομη υποστήριξη της Τουρκίας στην ψευδεπίγραφη ΤΔΒΚ και η προσπάθεια εφαρμογής του δόγματος της "Γαλάζιας Πατρίδας" φέρνει την Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ, που δεν θα δεν καθίσει άπραγο σε κάποιο παρασκήνιο, παρακολουθώντας απλά τα τεκταινόμενα.

Οι Ισραηλινοί παίρνουν ξεκάθαρη θέση εναντίον των άνομων σχεδιασμών της Τουρκίας συνεργαζόμενο με τη χώρα μας στο Αιγαίο Πέλαγος, υπογράφουν αμυντικές συμφωνίες με την Ελλάδα, και έχει σε κάθε περίπτωση εγκατασταθεί και εδραιωθεί στο ελεύθερο τμήμα της ελληνοκυπριακής πλευράς, με Ισραηλινούς επιχειρηματίες, να έχουν επίσης εγκατασταθεί στην ελεύθερη Κύπρο και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί και τρομοκρατεί τους Τούρκους… που ψελλίζουν ότι το Ισραήλ εποικίζει την ελληνοκυπριακή πλευρά και κάποια στιγμή, οι ελληνοκύπριοι δεν θα έχουν… που την κεφαλή κλίναι, ενώ από την άλλη -όπως λένε οι Τούρκοι - ισραηλινοί έχουν αγοράσει και κατέχουν τεράστιες εκτάσεις στα κατεχόμενα μιας και ο απώτερος σκοπός τους είναι, ολόκληρη η Κύπρος και μέσω αυτής και με τη συνδρομή της Ελλάδος να ελέγξουν -από κοινού τους ενεργειακούς πόρους και την προώθηση των προιόντων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η δήλωση του προέδρου των Ασιατών γειτόνων μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι δήθεν… η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά… από τη Βηρυτό και τη Δαμασκό, επιχειρεί μάταια να στείλει ένα μήνυμα στους αντιπάλους της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η άμυνα της Τουρκίας έχει εισέλθει στην σημαντικότερη περίοδό της, από την ίδρυση του τουρκικού κρότους, απειλώντας έτσι, όσους υποτίθεται πως συνωμοτούν εναντίον της χώρας του!

Απειλές δηλαδή και κούφια λόγια, διότι βαθιά μέσα του γνωρίζει, πως στην ευρύτερη περιοχή, η Τουρκία είναι η νόσος και ο συνασπισμός Κύπρου - Ισραήλ - Ελλάδος είναι το φάρμακο και ας μην ξεχνάμε τους Κούρδους, που περιμένουν -αετοί σε καρτέρι, για το πρώτο στραβοπάτημα. Η Τουρκία του Ερντογάν τρέμει στην ιδέα δημιουργίας ενός κουρδικού κράτους στα ανατολικά σύνορά της με την υποστήριξη Ισραήλ και Αμερικής, κάτι που έχει αναχθεί πλέον σε πραγματικό εφιάλτη. Η Τουρκία είναι ένα πολυεθνοτικό και ανάδελφο συνονθύλευμα -πολλά κομμάτια δηλαδή που συνυπάρχουν και κάπως έτσι, η δημιουργία ενός ισχυρού και αυτόνομου κουρδικού κράτους στο μαλακό υπογάστριό της, αποτελεί καίρια απειλή για την ουσιαστικά έωλη ταυτότητά της!