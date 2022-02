Game King: Ο Χρήστος Ιωαννίδης που μετρά 185 ρετρό παιχνίδια

Πότε ξεκίνησε τη συλλογή του, ποια παιχνίδια παίζει με μανία ακόμη, ποια θεωρεί αξεπέραστα;

Όσοι γεννήθηκαν κατά τις δεκαετίες των 80,90,00 είχαν ένα κοινό όνειρο… Ποιο ήταν αυτό; Ένα play-room, που θα έχει τα καλύτερα βιντεοπαιχνίδια, κονσόλες, τίτλους σπάνιους και φυσικά και ένα επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι.

Όνειρο εφηβικό, όνειρο που ακόμη κάποιοι 40άρηδες ή 30άρηδες το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, όταν η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις τους πιέζουν αναζητούν την παιδική θαλπωρή στις 8bites και 16bites κονσόλες.

Λίγοι τα έχουν καταφέρει και στερήθηκαν πολλά για να τα καταφέρουν καθώς η συλλογή ηλεκτρονικών παιχνιδιών ποτέ δεν ήταν φθηνό χόμπι…κάθε άλλο.

Ο Χρήστος Ιωαννίδης από την Κύπρο ξεπέρασε τα εμπόδια και έκανε πραγματικότητα αυτό το παιδικό όνειρο και έχει ένα δωμάτιο τιγκαρισμένο με τα πιο σπάνια -και όχι μόνο- παιχνίδια. Σήμερα είναι 52 χρονών και κατάφερε πριν από 7 χρόνια να φτιάξει το play-room του και από τότε το εμπλουτίζει με πολύ ωραίους και σπάνιους τίτλους.

Ο ίδιος μιλά με καμάρι στο Newsbomb.gr για τη συλλογή του για τα παιχνίδια που τα ποθούσε από μικρός και τα απέκτησε.

Πατήστε το start και μεταφερόμαστε στην πίστα του Χρήστου Ιωαννίδη. Μια πίστα που σίγουρα θα μας κάνει να αναπολήσουμε τα παιδικά μας χρόνια, τότε που οι γονείς μας κυνηγούσαν για να κλείσουμε το κουμπί της κονσόλας μας.

PHOTO GALLERY Photo 1/9 Αφίσες και ρετρό παιχνιδομηχανές συνδεδεμένες στην τηλεόραση έτοιμες να χαρίσουν συγκινήσεις Photo 2/9 Παίζοντας με ένα φλιπεράκι, τελικά τα παλιά παιχνίδια έχουν «μαγνητικές» ιδιότητες Photo 3/9 Δοκιμάζει το σημάδι του με light gun Photo 4/9 Ο Χρήστος Ιωαννίδης με φόντο παλιές κονσόλες και παιχνίδια, διακρίνονται το nes, το master system, το game gear, το Gameboy κ.α Photo 5/9 Φυσικά από τη συλλογή του δεν λείπουν φλιπεράκια και ηλεκτρονικά από την εποχή των ουφάδικων Photo 6/9 Το ξύλινο ποδοσφαιράκι δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το play-room Photo 7/9 Από το Atari μέχρι την φορητή κονσόλα Lynx έχει στην προθήκη του, ακόμη και την πρώτη έκδοση του Super Nintendo Photo 8/9 Το διαμάντι της συλλογής του, το Jaguar, ένα dreamcast, ένα Saturn, ένα Nintendo 64 ακόμη και τον μετατροπέα του Mega Drive από τα 16 στα 32 bit Photo 9/9 Σπάνια παιχνίδια τα έχει τακτοποιημένα με επιμέλεια

Από πότε συλλέγεις παιχνίδια;

«Από την ηλικία των 25 ξεκίνησα να συλλέγω λίγο πιο εξιδεικευμένα, δηλαδή τίτλους που πάντα ήθελα. Βέβαια είχα κρατήσει κάποιες «κασέτες» (όπως τις λέγαμε τότε) από τα παιδικά μου χρόνια. Αλλά η ουσιαστική συλλογή ξεκινά σταδιακά από τα 25 μου χρόνια και 20 χρόνια αργότερα έφτιαξα το playroom όπως το είχα στο μυαλό μου, ή μάλλον στην φαντασία μου»

Μικρός τι είχες, με ποιες κονσόλες έπαιζες;

Αγαπημένο όλων το Dreamcast της Sega. Φυσικά είχα και το mega drive 2 και έκανα μια μετάβαση στην Nintendo με το N64.

Πόσους ρετρό τίτλους έχεις;

185 επιλεγμένα ρετρό τίτλους από διάφορες κονσόλες

Ποιοι είναι οι πιο σπάνιοι τίτλοι που έχεις στην συλλογή σου;

Nintendo World Championships Gold Edition, Alien vs predator του jaguar Air Raid τις Atari

Ποια είναι τα top παιχνίδια για εσένα;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Tony Hawk's Pro Skater 2

Metroid Prime

GoldenEye 007

Uncharted 2: Among Thieves

Super Mario Odyssey

Grand Theft Auto III

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Red Dead Redemption 2



Παίζεις με φίλους σου και αν ναι ποια παιχνίδια;

«Συχνά βρισκόμαστε με φίλους και παίζουμε παιχνίδια retro με light gun (αν το θυμάστε). Τα παιχνίδια που παίζουμε είναι το house of the death 2 του Dreamcast και το time crisis 1 2 3 4 του ps. Αλλά αυτό μας κάνει να περνάμε πολύ όμορφα είναι το σπάνιο και εκπληκτικό Tehkan World Cup σε τραπεζάκι με ενσωματωμένη τηλεόραση. Είναι πολύ εθιστικό το καλύτερο ποδοσφαιράκι για εμένα και για την παρέα μου».

Στα παιδιά σου ποια παιχνίδια τους αρέσει να παίζουν από τη συλλογή σου;

Ο γιός μου παίζει από τα παλιά το Golden Eye 007 στο N64 και το grand theft. Στην κόρη μου αρέσει Red Dead Redemption 2 και call of duty»

Και το μεγάλο ερώτημα Sega ή Nintendo;

«Είμαι fun της Sega, μάλιστα η πρώτη μου κονσόλα όταν ήμουν παιδί ήταν το Master System II. Βασικά ήμουν πολύ ένθερμος υποστηρικτής της sega. Κάθε φορά που ερχόμουν από το σχολείο πετούσα την τσάντα και έπαιζα με τις ώρες με τον sonic. Ακόμη θυμάμαι την μητέρα μου να φωνάζει, να προσπαθεί να με συνετίσει και να με προτρέπει να διαβάσω τα μαθήματα μου».

Ποιο είναι το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής σου;

«Η πιο ακριβή κονσόλα που έχω είναι το Jaguar cd της Atari».