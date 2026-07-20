Νέα έργα ύψους 65 εκατ. για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Τα επόμενα βήματα

Νέα πρόσκληση 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ύδρευσης ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/7) το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, σε μια μεγάλη προσπάθεια να «επουλωθούν οι πληγές» στο δίκτυο και να διασφαλιστεί η υδατική επάρκεια της χώρας.

Με την πρόσκληση αυτοί, οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσης καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11/9/2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.

Ακόμη δύο νέες προσκλήσεις για νησιά και ορεινές περιοχές μέχρι τον Σεπτέμβριο

Ταυτόχρονα, μέχρι τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατομμύρια ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel σε υποδομές ύδρευσης στη Θεσσαλία, συνολικού ύψους 14,47 εκ. ευρώ, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας «GReco Islands (κάτω των 3.500 κατοίκων) συνολικού ύψους 20 εκ. €, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.

Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα στη χώρα και τη δομική μεταρρύθμιση που προωθείται στη Βουλή για μια πιο συνεκτική, ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού.