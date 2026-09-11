Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max: Προ-παραγγελίες σε Telekom & ΓΕΡΜΑΝΟ

Φθηνότερα με σύνδεση στα προγράμματα Telekom Gigamax

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Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max: Προ-παραγγελίες σε Telekom & ΓΕΡΜΑΝΟ
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  • Τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, μαζί με Apple Watch Series 12, SE 3, Ultra 4 και AirPods 5, είναι διαθέσιμα για προ-παραγγελία από τις 12 Σεπτεμβρίου στα καταστήματα και eshop της Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
  • Οι πελάτες που προ-παραγγείλουν τις νέες συσκευές λαμβάνουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση και μπορούν να επωφεληθούν από φθηνότερες τιμές μέσω προγραμμάτων Telekom Gigamax ή Trade In.
  • Τα νέα iPhone διαθέτουν σημαντικές αναβαθμίσεις σε κάμερα, επιδόσεις, αυτονομία και τεχνητή νοημοσύνη και υποστηρίζουν το δίκτυο Telekom 5G+ και τεχνολογία eSIM.
  • Το αναδιπλούμενο iPhone Duo θα είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία από τις 16 Οκτωβρίου και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
  • Τα Apple Watch και AirPods 5 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις και λειτουργίες, με τα Apple Watch να υποστηρίζουν δωρεάν υπηρεσία Telekom Multisim για 3 μήνες και τα AirPods 5 να διαθέτουν έως 1.5x δυνατότερο Active Noise Cancellation.
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Τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα ρολόγια Apple Watch Series 12, SE 3 και Ultra 4, αλλά και τα νέα AirPods 5 μπορούν να προ-παραγγείλουν οι καταναλωτές σε όλα τα καταστήματα Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα eshop τους telekom.gr και germanos.gr.

Με κάθε προ-παραγγελία των νέων μοντέλων της Apple, οι καταναλωτές παίρνουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση.

Τα νέα iPhone και Apple Watch διατίθενται φθηνότερα με νέα σύνδεση ή ανανέωση στα προγράμματα Telekom Gigamax ή και με Trade In επιστρέφοντας το παλιό τους smartphone ή smartwatch στα φυσικά καταστήματα.

Οι πελάτες μπορούν να τα προ-παραγγείλουν σε έως 48 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας. Για πρώτη φορά, μάλιστα, στα φυσικά καταστήματα Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟΣ μπορούν να προ-παραγγείλουν τις αγαπημένες τους συσκευές κάνοντας χρήση και της επιδότησής τους.

Οι προ-παραγγελίες για τα πολυαναμενόμενα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου στις 15:00. Με σημαντικές αναβαθμίσεις στην κάμερα, τις επιδόσεις, την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα μοντέλα της Apple θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας από τις 18 Σεπτεμβρίου, με τιμές από 1.499€ για το iPhone 18 Pro στα 256GB και στα 1.659€ για το iPhone 18 Pro Max στα 256GB.

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Στη χώρα μας έρχεται και το κορυφαίο iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Οι προ-παραγγελίες του ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου στις 15:00 και λανσάρεται στις 23 Οκτωβρίου.

Τα νέα iPhone είναι πιστοποιημένα στο δίκτυο Telekom 5G+, το μόνο δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone στην Ελλάδα με κάλυψη πάνω από 84% πανελλαδικά. Ακόμα, υποστηρίζουν την τεχνολογία eSIM που έφερε πρώτη στην Ελλάδα η Telekom.

Apple Watch Series 12, SE 3, Ultra 4

Τα Apple Watch Series 12, SE 3 και Ultra 4 αποτελούν τις ιδανικές συσκευές για μια υγιή ζωή. Με ταχύτερους επεξεργαστές, προηγμένη ανίχνευση καρδιακών παλμών και μπαταρία μεγαλύτερης διάρκειας, τα νέα Apple Watch SE 3 διατίθενται από 269€, τα Series 12 από 459€ και τα Ultra 4 από 909€ και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου.

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Επιπλέον, με την υπηρεσία Telekom Multisim, που προσφέρει η Telekom, οι χρήστες επιλεγμένων Apple Watch Series 12 & SE 3, και όλων των μοντέλων Ultra 4 μπορούν μέσα από το έξυπνο ρολόι τους να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα, να ακούν μουσική μέσω streaming, να χρησιμοποιούν εφαρμογές πλοήγησης και άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο internet, ακόμα και όταν δεν έχουν το iPhone μαζί τους. Η υπηρεσία Telekom Multisim παρέχεται δωρεάν για τους 3 πρώτους μήνες.

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AirPods 5

Με έως 1.5x δυνατότερο Active Noise Cancellation από την προηγούμενη γενιά και νέα ακουστική αρχιτεκτονική, τα AirPods 5 προσφέρουν πιο καθαρό, πιο δυνατό και πιο καθηλωτικό ήχο. Κυκλοφορούν στις 18/09 και όσοι πελάτες τα αποκτήσουν από την Telekom και τον ΓΕΜΑΝΟ, έχουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση. Τα AirPods 5 διατίθενται στην τιμή των 149€, ενώ η έκδοση AirPods 5 με θήκη ασύρματης φόρτισης διατίθεται στα 169€.

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