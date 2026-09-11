Φωτιά στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας - Επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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