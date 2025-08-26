Βόλος: Με κατεβασμένο κεφάλι έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δολοφόνος - «Δεν ήξερα τι έκανα»

O 40χρονος αναμένεται να «πατήσει» στην πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας του και θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη 

Βόλος: Με κατεβασμένο κεφάλι έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δολοφόνος - «Δεν ήξερα τι έκανα»
Το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου, λίγο πριν τις 10:00 έφτασε στον Ανακριτή με κατεβασμένο το κεφάλι, ο 40χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης συζύγου του.

Ο ίδιος δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ η φρουρά του άνοιγε τον δρόμο προκειμένου να περάσει. Μάλιστα, για να μην λιντσαριστεί από το εξαγριωμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί ο 40χρονος μπήκε στα δικαστήρια του Βόλου από την πίσω πόρτα, ενώ φορούσε και αλεξίσφαιρο γιλέκο, όπως αναφέρει το gegonota news.gr.

Παράλληλα, στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε με τον 40χρονο στον Βόλο. Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού «υποσχέθηκε» πως θα της φορέσει μία λευκή φούστα για να είναι πανέμορφη στο τελευταίο ταξίδι της.

Ο 40χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να επικαλεστεί την πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας του στις αρχές του καλοκαιριού αλλά και τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, δηλώνοντας πως θέλει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Στην κατάθεσή του αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των παιδιών του ότι ήταν συστηματικά βίαιος απέναντι στη μητέρα τους, υποστηρίζοντας πως ποτέ δεν είχε γίνει εις βάρος του καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Αρχικά εμφανιζόταν αμετανόητος, ωστόσο πλέον δηλώνει μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη και ισχυριζόμενος ότι σκότωσε τη σύζυγό του «εν βρασμώ ψυχής». Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο γάμος τους είχε διαλυθεί από το περασμένο Πάσχα, όταν έμαθε για εξωσυζυγική σχέση της 36χρονης.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ανέφερε ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά και επιτέθηκε στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως «δεν κατάλαβε» πώς τη σκότωσε.

Στο υπόμνημά του δήλωσε, μάλιστα, ότι θα προτιμούσε να είχε βρεθεί ο ίδιος στη θέση της συζύγου του, αποκαλύπτοντας ότι σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κρατητήριο.

