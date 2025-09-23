Αποκλειστικό Newsbomb: 70χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της αστυνομίας

Απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν 70χρονος οδηγός μηχανής - σύμφωνα με πληροφορίες μεγαλοκατασκευαστής- αγνόησε επιδεικτικά το κόκκινο φανάρι μπροστά στα μάτια της ΔΙ.ΑΣ. – και όχι μόνο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, αλλά πάτησε γκάζι στην μοτοσικλέτα του προκαλώντας τρελή καταδίωξη στα στενά του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχασαν προσωρινά τα ίχνη του, όμως η παρατηρητικότητα ενός εξ αυτών αποκάλυψε το «κρησφύγετο» του οδηγού: O ηλικιωμένος είχε κρύψει τη μοτοσικλέτα του σε συνεργείο και είχε καλύψει με κούτες την πινακίδα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε τον δρόμο για να το σκάσει ξανά!

Όταν ο αστυνομικός τον εντόπισε και τον πλησίασε, ο 70χρονος αντέδρασε με απίστευτη προκλητικότητα.

Αρνήθηκε να δείξει ταυτότητα.

Άρχισε να σπρώχνει και να φωνάζει: «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Λάθος άνθρωπο πιάνετε!»

Απειλούσε: «Μόλις πάμε στο τμήμα θα σε φτιάξω!»

Και στο τέλος, του έριξε δυνατή γροθιά στο μάτι!

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα, όπου άλλαξε… τροπάριο: Δήλωσε αθώος, ισχυριζόμενος ότι οδηγός ήταν ο γιος του, ενώ ο ίδιος είναι «ένας αδικημένος ηλικιωμένος».

