Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

Συνελήφθησαν στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής (19/4) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ημεδαποί.

Οι δράστες παραβίασαν σιδερένιο πλέγμα εταιρείας και αφαίρεσαν εξωτερική κλιματιστική μονάδα, αξίας 1.500 ευρώ.

Όπως αναφέρει το tempo24news, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στο πλαίσιο αναζητήσεων και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε η κλεμμένη κλιματιστική μονάδα, η οποία αποδόθηκε σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες είναι ανήλικοι 16 και 17 ετών. Σημειώνεται ότι σε βάρος των γονέων των ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ οι δυο ανήλικοι δεν είχαν προβεί σε έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

