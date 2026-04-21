Κορινθία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης οδήγησαν οι εμπεριστατωμένες έρευνες αστυνομικών του ΑΤ Σικυωνίων, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και κάνναβης) στην ευρύτερη περιοχή του Κιάτου.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (20/4), οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, ηλικίας 58 και 24 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει επίσης 23χρονο ημεδαπό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ότι οι συλληφθέντες από τις αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους έως και τη σύλληψη τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με δομημένη δράση και διακριτούς ρόλους.

Περαιτέρω, στην κατοχή του 24χρονου, καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσαν τα ανωτέρω μέλη της οργάνωσης, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2.832,7 γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), βάρους 46,7 γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 40,1 γραμμαρίων,

10 ναρκωτικά δισκία mdma (ecstasy),

6 ζυγαριές ακριβείας,

1 κινητό τηλέφωνο,

το χρηματικό ποσό των 1.135 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων,

εξοπλισμός που σχετίζεται με καλλιέργεια φυτών κάνναβης εσωτερικού χώρου κάνναβης (ανεμιστήρες, ψηφιακά θερμόμετρα – υγρόμετρα, ψηφιακό όργανο μέτρησης PH, λάμπες μεγάλης ισχύος, δοσομετρητής, ρολά από ανακλαστικό φύλλο, τέντες – σκηνές καλλιέργειας, υγρά λιπάσματα φυτών κ.α),

πλήθος νάιλον συσκευασιών

χειρόγραφες σημειώσεις

3 κάμερες παρακολούθησης καταγραφής σκηνών υψηλής ευκρίνειας και

δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Τέλος, στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, οι οποίοι όπως προέκυψε προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, από τα προαναφερθέντα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.