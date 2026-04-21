Ασπρόπυργος: Αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο μέσα σε βόθρο – Δέκα συλλήψεις

Δύο κλεμμένες κυνηγητικές καραμπίνες εντοπίστηκαν σε κρύπτη μέσα σε βούρκο σε οικισμό του Ασπροπύργου, ενώ συνελήφθησαν 10 άτομα, στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 21ης Απριλίου 2026.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από συναρμόδιες υπηρεσίες, ομάδες επιχειρησιακής δράσης και μη στελεχωμένο αεροσκάφος.

Σκοπός της δράσης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Σε βάρος των 10 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ και μη χρήση κράνους.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, εκτός από τις καραμπίνες που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας, εντοπίστηκε και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, η προέλευση των οποίων διερευνάται.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση ανακύκλωσης, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ κατασχέθηκε έμφορτο φορτηγό με στερεά απόβλητα.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 2.114 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.