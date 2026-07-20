Κρήτη: Τέλος στη δράση των «απατεώνων με τα ρέστα» - Κατασχέθηκαν 1.540 ευρώ, δυο συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι ηλικίας 50 και 69 ετών για απάτες σε επιχειρήσεις του Μυλοποτάμου και του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της απασχόλησης για να προκαλούν σύγχυση και να αποσπούν περισσότερα ρέστα και προϊόντα από τις επιχειρήσεις.

Κατασχέθηκαν 1.540 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή τους κατά τη σύλληψη.

Η αστυνομία εξετάζει αν οι δύο άνδρες έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης στην περιοχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων, ηλικίας 50 και 69 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης σε επιχειρήσεις του Μυλοποτάμου και του Δήμου Φαιστού.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ.

Πώς φέρονται να δρούσαν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος επισκέφθηκε επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και, προσποιούμενος τον πελάτη, πραγματοποίησε αγορά προϊόντων.

Με τη μέθοδο της απασχόλησης, φέρεται να κατάφερε να λάβει τα ρέστα που αντιστοιχούσαν σε χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, χωρίς προηγουμένως να έχει παραδώσει το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Οι δύο άνδρες φέρονται να πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας και στη συνέχεια να προκαλούσαν σύγχυση στους εργαζομένους σχετικά με το χαρτονόμισμα που είχαν δώσει. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να αποσπούσαν περισσότερα χρήματα ως ρέστα, αλλά και προϊόντα.

Απάτες και σε επιχειρήσεις του Δήμου Φαιστού

Από την αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων προέκυψε ότι ο 50χρονος, μαζί με τον 69χρονο ομοεθνή του, φέρονται να εξαπάτησαν με την ίδια μέθοδο ακόμη δύο επιχειρήσεις σε περιοχή του Τυμπακίου.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και συνελήφθησαν.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου, ενώ εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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