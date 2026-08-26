Συλλήψεις οπαδών της Λέφσκι Σόφιας πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ

Snapshot Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έλαβε μέτρα τάξης και ασφάλειας για τον αγώνα ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας.

Στα διόδια Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ. με τέσσερις Βούλγαρους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σουγιάδες.

Στα διόδια Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ. με δύο Βούλγαρους, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις όπλων και αθλητικής νομοθεσίας. Snapshot powered by AI

Μέτρα τάξης και ασφάλειας έχει λάβει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας.

Στο πλαίσιο αυτοί μικτά κλιμάκια αστυνομικών πραγματοποίησαν ελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τους προελέγχους:

στα διόδια των Αφιδνών, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά.

στα διόδια της Ελευσίνας, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και την αθλητική νομοθεσία.

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