Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και έκλεβε κοσμήματα και χρήματα.

Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών, με κατηγορίες για κλοπές, ληστεία, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η οργάνωση λειτουργούσε από τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο του 2026, χρησιμοποιώντας κατοικία στη Δυτική Αττική ως τηλεφωνικό κέντρο για την εξαπάτηση των θυμάτων.

Τα θύματα πείθονταν να αφήνουν κοσμήματα και χρήματα σε συγκεκριμένα σημεία και να απομακρύνονται, ενώ συνεργοί εισέρχονταν στα σπίτια και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Έχουν εξιχνιαστεί 1 ληστεία και 15 κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 227.000 ευρώ, και οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν την Τετάρτη (28/10) τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απατών.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Για την εξαπάτηση των πολιτών χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο κατοικία στη Δυτική Αττική, την οποία είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο. Από εκεί πραγματοποιούσαν κλήσεις, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, και προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρήματα και να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια τους ζητούσαν να μεταβούν σε άλλο χώρο και να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική είσοδο.

Ακολούθως, συνεργοί τους προσέγγιζαν πεζή τις κατοικίες, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρούσαν τα αντικείμενα. Κατά τη δράση τους λάμβαναν μέτρα για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 39χρονου συλληφθέντος.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί, μία περίπτωση ληστείας και 15 περιπτώσεις κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις 227.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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