Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις 16 Σεπτεμβρίου - Τα αιτήματά τους

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι στην ανακοίνωσή τους

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αποχή από τα καθήκοντα τους στις 16 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι μεταξύ άλλων για το ΦΠΑ, το φολογικό, την υποχρεωτική παράσταση, τις προαγωγές των δικηγόρων.

Την απόφαση για αποχή έλαβαν κατά την χθεσινή τους συνεδρίαση οι δικηγόροι της Αθήνας.

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε:

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την αποχή των μελών του στις 16.9.2025, πρώτη ημέρα του δικαστικού έτους, κάνοντας δεκτή τη σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας ενόψει παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και διαμαρτύρεται για μία ακόμη φορά λόγω του κυβερνητικού εμπαιγμού για:

- Τη μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση καλεί την Κυβέρνηση:

α) να καταργήσει το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης του «νόμου Χατζηδάκη»,

β) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις και

γ) να θεσπίσει την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες.

- Επίσης διαφωνεί με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του καθεστώτος της άσκησης και της προαγωγικής εξέλιξης των δικηγόρων, καθόσον αυτά άπτονται της αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος και ουχί της κρατικής λειτουργίας, και δη χωρίς καμία προηγούμενη πρόσκληση για θεσμικό διάλογο με το δικηγορικό σώμα και μολονότι ήδη υφίσταται αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς ωστόσο να τεθούν τα θέματα αυτά εκεί προς συζήτηση.

Ο ΔΣΑ θεωρεί ότι τα άνω ζητήματα απαιτούν συνολική και ουχί αποσπασματική αντιμετώπιση και ότι η σχετική φιλολογία μετακύλισης των ευθυνών για την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης στον πληθωρισμό των δικηγόρων είναι άκρως αποπροσανατολιστική, παντελώς αβάσιμη βάσει των στοιχείων που έχει στα χέρια του το Υπουργείο και συνεπώς λαϊκιστικού χαρακτήρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το ΔΣ του ΔΣΑ επ’ αφορμή πρόσφατων δημοσιεύσεων που ερείδονται σε στοιχεία αναρτημένα στον σχετικό ιστότοπο για τα προγράμματα σπουδών κάποιων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών που πρόσφατα εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΘΑΑΕ), εκφράζει:

α) την κατηγορηματική αντίθεση στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω τέτοιων προγραμμάτων ελλιπούς νομικής πληρότητας, β) με την αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.

Αποφάσισε να ζητήσει αντίγραφα του φακέλου αδειοδότησης, για να ελέγξει το σύνολο των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων καθώς και των εγκριθέντων προγραμμάτων ενώπιον των τριών νέων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών της Χώρας.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί η βασιμότητα των αναρτήσεων για Προγράμματα Σπουδών που έχουν τυχόν εγκριθεί ή η έλλειψη απαιτούμενων, εν μέρει ή εν όλω, δικαιολογητικών, θα προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων.

ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ

Το ΔΣ του ΔΣΑ αφού έλαβε υπόψη το από 7.8.2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου επικύρωσε τη σχετική από 8.8.2025 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για το άνω ζήτημα αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ έτι περαιτέρω την αποχή των πληρεξουσίων δικηγόρων καθώς και των δικηγόρων του καταλόγου της Νομικής Βοήθειας από το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής προδικασίας σε περίπτωση που τύχει εφαρμογής τέτοιο μέτρο σε διαδικασία κύριας ανάκρισης.-

