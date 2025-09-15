Υπόθεση μαστροπείας: Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος - Αρνείται τις κατηγορίες

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και βιασμό είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του

Άγγελος Βουράκης

Υπόθεση μαστροπείας: Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος - Αρνείται τις κατηγορίες

O 42χρονος κατηγορούμενος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

mastropos.jpg

Φρίκη με τις περιγραφές των θυμάτων

Η πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε τον 42χρονο άνδρα μίλησε στην εκπομπή «Το'χουμε» του ΣΚΑΪ αποκαλύπτοντας: «Η πρώτη καταγγελία έγινε το 2022 από εμένα. Μετά από ένα διάστημα είχε πάρει τις κάρτες μου, την ταυτότητά μου. Είχε πάρει πολλά πράγματα στην ουσία.»

«Ξεκίνησα να εργάζομαι στο μαγαζί ως πωλήτρια και έτσι τον γνώρισα. Τρεις μήνες που δούλεψα στο μαγαζί γνωριστήκαμε καλύτερα. Ήταν πολύ φιλικός, ήταν πολύ πρόσχαρος ως άνθρωπος, έδειχνε πολύ ενδιαφέρον για τα προβλήματα του άλλου, έδειχνε συμπόνοια, κατανόηση. Έκλεισε το μαγαζί γιατί δεν πήγαινε καλά. Εγώ είχα προπληρωθεί κάποια χρήματα, γιατί έπρεπε να πληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι μου για την οικογένειά μου. Εν τέλει και τα άλλα μαγαζιά που είχε «βιτρίνα» ήταν για να τσιμπάει κορίτσια. Χτύπαγε πάνω στην αδυναμία κάθε μιας.», δήλωσε στον ΣΚΑΙ δεύτερη καταγγέλουσα που γνώρισε τον 42χρονο όταν ήταν ανήλικη.

Για τις απειλές που δέχθηκε από τον κατηγορούμενο, η ίδια ανέφερε: «Οι απειλές ήταν τύπου "θα κάνω κακό στην οικογένειά σου". Με έβαζε να παίρνω ναρκωτικά, ώστε όταν θα πάω στην αστυνομία να δηλωθώ ότι είμαι ναρκομανής και ότι εγώ τον προσέγγισα για να κάνω ραντεβού και να μπορώ να βγάζω χρήματα για τη δόση μου. Έχουμε φάει πολύ κακοποίηση από αυτό τον άνθρωπο, σωματική και ψυχολογική βία. Υπήρχε κοπέλα που επειδή δεν ήθελε να το κάνει αυτό, την έβαζε να του γλείφει τα πόδια. Άλλη κοπέλα πήγε να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική. Δεν μπορούσε να δουλέψει, να σταθεί στα πόδια της.»

«Ήταν σατανιστής. Είχα ζήσει καταστάσεις που έκοβε τα χέρια του, ρούφαγε το αίμα και ούρλιαζε.», πρόσθεσε στην εξομολογούμενη τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του 42χρονου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπέβαλε μήνυση εις βάρος του μαστροπού σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από το 2016 έως το 2022, ο 42χρονος ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο: Πλησίαζε γυναίκες που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν επιθυμούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να έκανε χρήση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας, ενώ χρησιμοποιούσε ακόμη και ουσίες για να τις ελέγχει.

Η σκοτεινή δράση του

Παράλληλα, είχε ιδρύσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, μέσα από την οποία καταγράφονταν και διακινούνταν βίντεο με τη συμμετοχή γυναικών που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν εξαναγκαστεί να λάβουν μέρος.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του ξεκίνησε όταν τα θύματα άρχισαν να μιλούν στην Αστυνομία. Ύστερα από μήνες ερευνών, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες να είναι βαρύτατες.

Ο 42χρονος για να κρατάει σιωπηλές τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν, τις απειλούσε ότι έχει άκρες στην Ασφάλεια και «πολιτική προστασία» κι έτσι, για χρόνια, καμία δεν τολμούσε να μιλήσει.

Ο επονομαζόμενος «κοντός» εντόπιζε ψυχολογικά ταλαιπωρημένες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, και με υποσχέσεις για μία καλύτερη ζωή τις παγίδευε προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε 30χρονο για επίθεση σε αστυνομικούς - Ο νεαρός κατέθεσε μήνυση για αστυνομική βία

17:06ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το καθεστώς ιδιοκτησίας του» σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία» - «Σκληρά» ειλικρινής ο Ιταλός υπουργός Άμυνας

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι! Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά έκανε ο Ντουμπλάντις

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερς «χτύπησαν» Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen κι έκλεψαν προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

16:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Δράμας: Ένταση και αποδοκιμασίες στον υφυπουργό Πολιτισμού - «Δικά σου είναι τα λεφτά;»

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εγκαίνια και αγιασμός στο πρώτο ΕΠΑΛ στις φυλακές Λάρισας

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 700.000 ευρώ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Zapad-2025: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Αμερικανών αξιωματικών στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας

16:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος» - Νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία για 350 μαθητές πολύτεκνων οικογενειών

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε γυναίκα και μήνες μετά αυτή σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: «Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ» - Το σημείωμα στο σπίτι του δολοφόνου

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

12:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, αξίας 1.500.000 ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι! Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά έκανε ο Ντουμπλάντις

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ