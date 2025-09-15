Υπόθεση μαστροπείας: Προσωρινά κρατούμενος ο 42χρονος - Αρνείται τις κατηγορίες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

Φρίκη με τις περιγραφές των θυμάτων

Η πρώτη γυναίκα που κατήγγειλε τον 42χρονο άνδρα μίλησε στην εκπομπή «Το'χουμε» του ΣΚΑΪ αποκαλύπτοντας: «Η πρώτη καταγγελία έγινε το 2022 από εμένα. Μετά από ένα διάστημα είχε πάρει τις κάρτες μου, την ταυτότητά μου. Είχε πάρει πολλά πράγματα στην ουσία.»

«Ξεκίνησα να εργάζομαι στο μαγαζί ως πωλήτρια και έτσι τον γνώρισα. Τρεις μήνες που δούλεψα στο μαγαζί γνωριστήκαμε καλύτερα. Ήταν πολύ φιλικός, ήταν πολύ πρόσχαρος ως άνθρωπος, έδειχνε πολύ ενδιαφέρον για τα προβλήματα του άλλου, έδειχνε συμπόνοια, κατανόηση. Έκλεισε το μαγαζί γιατί δεν πήγαινε καλά. Εγώ είχα προπληρωθεί κάποια χρήματα, γιατί έπρεπε να πληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι μου για την οικογένειά μου. Εν τέλει και τα άλλα μαγαζιά που είχε «βιτρίνα» ήταν για να τσιμπάει κορίτσια. Χτύπαγε πάνω στην αδυναμία κάθε μιας.», δήλωσε στον ΣΚΑΙ δεύτερη καταγγέλουσα που γνώρισε τον 42χρονο όταν ήταν ανήλικη.

Για τις απειλές που δέχθηκε από τον κατηγορούμενο, η ίδια ανέφερε: «Οι απειλές ήταν τύπου "θα κάνω κακό στην οικογένειά σου". Με έβαζε να παίρνω ναρκωτικά, ώστε όταν θα πάω στην αστυνομία να δηλωθώ ότι είμαι ναρκομανής και ότι εγώ τον προσέγγισα για να κάνω ραντεβού και να μπορώ να βγάζω χρήματα για τη δόση μου. Έχουμε φάει πολύ κακοποίηση από αυτό τον άνθρωπο, σωματική και ψυχολογική βία. Υπήρχε κοπέλα που επειδή δεν ήθελε να το κάνει αυτό, την έβαζε να του γλείφει τα πόδια. Άλλη κοπέλα πήγε να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, μπήκε σε ψυχιατρική κλινική. Δεν μπορούσε να δουλέψει, να σταθεί στα πόδια της.»

«Ήταν σατανιστής. Είχα ζήσει καταστάσεις που έκοβε τα χέρια του, ρούφαγε το αίμα και ούρλιαζε.», πρόσθεσε στην εξομολογούμενη τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του 42χρονου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπέβαλε μήνυση εις βάρος του μαστροπού σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς απειλούσε τα θύματά του χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι από το 2016 έως το 2022, ο 42χρονος ακολουθούσε συγκεκριμένη μέθοδο: Πλησίαζε γυναίκες που βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που δεν επιθυμούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο, φέρεται να έκανε χρήση τόσο ψυχολογικής όσο και σωματικής βίας, ενώ χρησιμοποιούσε ακόμη και ουσίες για να τις ελέγχει.

Η σκοτεινή δράση του

Παράλληλα, είχε ιδρύσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού περιεχομένου, μέσα από την οποία καταγράφονταν και διακινούνταν βίντεο με τη συμμετοχή γυναικών που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν εξαναγκαστεί να λάβουν μέρος.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του ξεκίνησε όταν τα θύματα άρχισαν να μιλούν στην Αστυνομία. Ύστερα από μήνες ερευνών, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έξω από το σπίτι του. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες να είναι βαρύτατες.

Ο 42χρονος για να κρατάει σιωπηλές τις γυναίκες που εκμεταλλευόταν, τις απειλούσε ότι έχει άκρες στην Ασφάλεια και «πολιτική προστασία» κι έτσι, για χρόνια, καμία δεν τολμούσε να μιλήσει.

Ο επονομαζόμενος «κοντός» εντόπιζε ψυχολογικά ταλαιπωρημένες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες, κυρίως από την επαρχία, και με υποσχέσεις για μία καλύτερη ζωή τις παγίδευε προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί.

